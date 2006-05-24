DavidBlack

Имеется проект texter.ru в незаконченном состоянии. Контекстная реклама. Требуется его закончить. Примерная оценка времени на окончание - рабочая неделя. Портал написан на PHP, база MySQL. Имеется подробное техническое описание. Имеется описание что надо доработать и как. Также ...