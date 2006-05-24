DavidBlack

Регулярно требуется переделка/доработка флеш роликов с монстра. Оплата WM, ЯД. Сейчас требуется изменить управление роликом.
- Веб-программирование18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется доработать дизайн с темплейтмонстра 11114. В предложении указать ссылку на портфолио.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
Имеется проект texter.ru в незаконченном состоянии. Контекстная реклама. Требуется его закончить. Примерная оценка времени на окончание - рабочая неделя. Портал написан на PHP, база MySQL. Имеется подробное техническое описание. Имеется описание что надо доработать и как. Также ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
Имеется сайт. Русская и английская версия. Изначально предполагалось размещать на доменах третьего порядка, т.е.: ru.site.ru eng.site.ru. Теперь имеется необходимость организовать языковые версии т.о. : site.ru/ru site.ru/eng Сайт сделан на шаблонном движке с системой управления, PHP 4, MySQLHTML-верстка21 заявкаЗакрыт18 лет назад