Качественная верстка сайта. HTML5, CSS3 JS. Адаптивность, БЭМ.

Доброго времени суток! Делаю валидную, адаптивную и кроссбраузерную верстку. Работаю в срок и качественно. Ответственно подхожу к работе! Делаю бесплатно правки.

Род занятий и технологии:

HTML5

CSS3

Sass (Scss)

JavaScript

Gulp

БЭМ

Flexbox

Animation CSS/JS

Верстаю из PSD, Figma дизайн-макетов

Адаптивность под мобильные устройства

Связь:

Telegram - https://t.me/davidyuzhakov

Расписание: с Пн. - Пт.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Гарантия на работу. Не куда не пропадаю, довожу дело до конца!