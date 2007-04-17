DavidYuzhakov

Давид DavidYuzhakov

 
16 летКазахстан/Караганда
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Качественная верстка сайта. HTML5, CSS3 JS. Адаптивность, БЭМ.

Доброго времени суток! Делаю валидную, адаптивную и кроссбраузерную верстку. Работаю в срок и качественно. Ответственно подхожу к работе! Делаю бесплатно правки.

Род занятий и технологии:

  • HTML5

  • CSS3

  • Sass (Scss)

  • JavaScript

  • Gulp

  • БЭМ

  • Flexbox

  • Animation CSS/JS

  • Верстаю из PSD, Figma дизайн-макетов

  • Адаптивность под мобильные устройства

Связь:

Telegram - https://t.me/davidyuzhakov

Расписание: с Пн. - Пт.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Гарантия на работу. Не куда не пропадаю, довожу дело до конца!

JavascriptВерстка сайтаCSSFigmaSCSSSASSGulp