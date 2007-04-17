Качественная верстка сайта. HTML5, CSS3 JS. Адаптивность, БЭМ.
Доброго времени суток! Делаю валидную, адаптивную и кроссбраузерную верстку. Работаю в срок и качественно. Ответственно подхожу к работе! Делаю бесплатно правки.
Род занятий и технологии:
HTML5
CSS3
Sass (Scss)
JavaScript
Gulp
БЭМ
Flexbox
Animation CSS/JS
Верстаю из PSD, Figma дизайн-макетов
Адаптивность под мобильные устройства
Связь:
Telegram - https://t.me/davidyuzhakov
Расписание: с Пн. - Пт.
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Гарантия на работу. Не куда не пропадаю, довожу дело до конца!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта лендинга (AppLab)17 просмотров
- Адаптивная верстка сайта (We Design and Develop)52 просмотра
- Адаптивная верстка интернет магазина TrekkingStore16 просмотров