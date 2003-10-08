DeXpeR286

Максим DeXpeR286

 
20 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Видеомонтажер с опытом, быстрая и качественная работа. Съемка игровых моментов + монтаж по вашим футажам. Работа в Adobe Premiere Pro

Доброго времени суток!

Окажу услуги по монтажу видео любой сложности.

Опыт работы в программах:

??Adobe Premiere Pro

??Adobe After Effects

??Adobe Audition

Работа с роликами для площадок:

??YouTube

?? TikTok

?? Instagram Stories, Reels

?? Я.Дзен

After Effects
Отзывы заказчиков
pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
день назад
$1
10 баллов
год назад
Склеить два видео в 1!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!