Видеомонтажер с опытом, быстрая и качественная работа. Съемка игровых моментов + монтаж по вашим футажам. Работа в Adobe Premiere Pro
Доброго времени суток!
Окажу услуги по монтажу видео любой сложности.
Опыт работы в программах:
??Adobe Premiere Pro
??Adobe After Effects
??Adobe Audition
Работа с роликами для площадок:
??YouTube
?? TikTok
?? Instagram Stories, Reels
?? Я.Дзен
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!