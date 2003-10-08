Видеомонтажер с опытом, быстрая и качественная работа. Съемка игровых моментов + монтаж по вашим футажам. Работа в Adobe Premiere Pro Доброго времени суток! Окажу услуги по монтажу видео любой сложности. Опыт работы в программах: ??Adobe Premiere Pro ??Adobe After Effects ??Adobe Audition Работа с роликами для площадок: ??YouTube ?? TikTok ?? Instagram Stories, Reels ?? Я.Дзен After Effects

Я против войны в Украине !