Огненный веб-дизайн для бизнеса и не только. Пишите, всегда на связи и отвечу на любые вопросы :)

👋 Привет!

Меня зовут Илья и я веб-дизайнер из Санкт-Петербурга. Мне 24 года и я люблю то чем я занимаюсь. В этой сфере работаю 4 года. В своих работах люблю использовать принципы Material Design (и нет, он не устарел примеры: Youtube, Gmail, сайты различных банков и куча других сервисов). Напротив, не понимаю современный русский стиль: чайки, облака и т.д. Использую UI/UX во всех своих работах. Создаю веб-дизайн преимущественно в сферах бизнеса. Оцениваю объём работы адекватно. Ценю своё и ваше время. Если вы ищете серьёзного специалиста, который понимает, что он делает, то добро пожаловать ко мне.

Чем я могу вам помочь?

Создать клёвый дизайн сайта

Разработать дизайн мобильного приложения

Некоторые моменты для успешной работы

Если нужно нарисовать полноценный сайт, то обязательно наличие прототипа

Своевременное предоставление контента заказчиком (баннеры, логотипы, иллюстрации и др.)

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📞 Не прочь пообщаться в мессенджерах

В отличие от многих других без проблем обсуждаю всё по скайпу или в телеграмме. Есть вопросы? Не против созвониться и обсудить.