Огненный веб-дизайн для бизнеса и не только. Пишите, всегда на связи и отвечу на любые вопросы :)
👋 Привет!
Меня зовут Илья и я веб-дизайнер из Санкт-Петербурга. Мне 24 года и я люблю то чем я занимаюсь. В этой сфере работаю 4 года. В своих работах люблю использовать принципы Material Design (и нет, он не устарел примеры: Youtube, Gmail, сайты различных банков и куча других сервисов). Напротив, не понимаю современный русский стиль: чайки, облака и т.д. Использую UI/UX во всех своих работах. Создаю веб-дизайн преимущественно в сферах бизнеса. Оцениваю объём работы адекватно. Ценю своё и ваше время. Если вы ищете серьёзного специалиста, который понимает, что он делает, то добро пожаловать ко мне.
Чем я могу вам помочь?
- Создать клёвый дизайн сайта
- Разработать дизайн мобильного приложения
Некоторые моменты для успешной работы
- Если нужно нарисовать полноценный сайт, то обязательно наличие прототипа
- Своевременное предоставление контента заказчиком (баннеры, логотипы, иллюстрации и др.)
📞 Не прочь пообщаться в мессенджерах
В отличие от многих других без проблем обсуждаю всё по скайпу или в телеграмме. Есть вопросы? Не против созвониться и обсудить.
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