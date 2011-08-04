Языковая пара:

Английский -- русский (письменный перевод)

Лившиц Вероника Игоревна

302004 Орел, ул. 4-я Курская, д. 31, кв. 65

Тел.: (486-2) 542562

Эл. почта: [email protected] или [email protected]

• Родной язык – русский.

• Опыт работы: 3 года штатным переводчиком, более двух лет переводчиком-фрилансером.

• Готова рассмотреть предложения работы в других городах.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2002 – 2005 Письменный и устный (телефонный перевод) переводчик в компании ЗАО НТЦ "Навигатор Технолоджи". Переводческая специализация по основной деятельности компании (см. www.ntcnvg.ru).

2004 – н/в Устный и письменный переводчик free-lance. Работа по различным тематикам (см. ниже).

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

В паре английский – русский

1. Насосное оборудование и запорная арматура;

2. Гальванотехника;

3. Банковское дело;

4. Холодное оружие;

5. Компьютерные игры.

В паре русский – английский

1. Общая тематика.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД)

В среднем 15 000 знаков исходного текста в день (≈8 стандартных страниц по 1800 знаков с пробелами переводного текста).

НАВЫКИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ

Опытный пользователь ПК: базовый набор программ (Microsoft Office), электронные словари, AutoCAD, MathCAD, Corel Draw.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Высокопроизводительный ПК со стандартным набором прикладных программ, необходимых для деятельности переводчика, круглосуточный доступ в Интернет, сканер.

ОБРАЗОВАНИЕ:

ВУЗ Присвоенная квалификация Дата выпуска

Орловский государственный университет лингвист-преподаватель 2002

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С 2005 по 2007: Орловская банковская школа, заочное отделение. Специальность: банковское дело (080108).

С 2001 по 2002: Орловский государственный университет. Факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов. Специальность: менеджмент в сфере предпринимательства и частного бизнеса.

ЗАКАЗЧИКИ

Среди заказчиков находятся или находились в различное время следующие организации:

• Центр литературных переводов «Алфавит», г. Санкт-Петербург (http://www.lca.ru/);

• ЗАО ТТМП (Техника и технология метизного производства);

• БП «Native speakers» (http://www.native-speakers.ru/)

• и др.

ПУБЛИКАЦИИ

Готовится книга в издательстве ЦЛП «Алфавит».

РАСЦЕНКИ

Письменный перевод (английский -- русский)

От 100 рублей за 1000 знаков с пробелами.

Устный перевод

Последовательный

перевод (в городе проживания) английский -- русский

1000 рублей за каждый день работы (восьмичасовой рабочий день)