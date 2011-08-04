Языковая пара:
Английский -- русский (письменный перевод)
Лившиц Вероника Игоревна
302004 Орел, ул. 4-я Курская, д. 31, кв. 65
Тел.: (486-2) 542562
Эл. почта: [email protected] или [email protected]
• Родной язык – русский.
• Опыт работы: 3 года штатным переводчиком, более двух лет переводчиком-фрилансером.
• Готова рассмотреть предложения работы в других городах.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2002 – 2005 Письменный и устный (телефонный перевод) переводчик в компании ЗАО НТЦ "Навигатор Технолоджи". Переводческая специализация по основной деятельности компании (см. www.ntcnvg.ru).
2004 – н/в Устный и письменный переводчик free-lance. Работа по различным тематикам (см. ниже).
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
В паре английский – русский
1. Насосное оборудование и запорная арматура;
2. Гальванотехника;
3. Банковское дело;
4. Холодное оружие;
5. Компьютерные игры.
В паре русский – английский
1. Общая тематика.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД)
В среднем 15 000 знаков исходного текста в день (≈8 стандартных страниц по 1800 знаков с пробелами переводного текста).
НАВЫКИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
Опытный пользователь ПК: базовый набор программ (Microsoft Office), электронные словари, AutoCAD, MathCAD, Corel Draw.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Высокопроизводительный ПК со стандартным набором прикладных программ, необходимых для деятельности переводчика, круглосуточный доступ в Интернет, сканер.
ОБРАЗОВАНИЕ:
ВУЗ Присвоенная квалификация Дата выпуска
Орловский государственный университет лингвист-преподаватель 2002
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С 2005 по 2007: Орловская банковская школа, заочное отделение. Специальность: банковское дело (080108).
С 2001 по 2002: Орловский государственный университет. Факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов. Специальность: менеджмент в сфере предпринимательства и частного бизнеса.
ЗАКАЗЧИКИ
Среди заказчиков находятся или находились в различное время следующие организации:
• Центр литературных переводов «Алфавит», г. Санкт-Петербург (http://www.lca.ru/);
• ЗАО ТТМП (Техника и технология метизного производства);
• БП «Native speakers» (http://www.native-speakers.ru/)
• и др.
ПУБЛИКАЦИИ
Готовится книга в издательстве ЦЛП «Алфавит».
РАСЦЕНКИ
Письменный перевод (английский -- русский)
От 100 рублей за 1000 знаков с пробелами.
Устный перевод
Последовательный
перевод (в городе проживания) английский -- русский
1000 рублей за каждый день работы (восьмичасовой рабочий день)