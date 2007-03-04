DedMazaika

Aaa Aaaa DedMazaika

 
60 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактирование технического справочника

    $1000

    Задание Подготовка к верстке сложного технического справочника (обилие схем, диаграмм, таблиц и т.д.). Необходимо на выходе получить оригинальный текст объемом около 300 страниц (90 тыс. знаков). Все необходимые материалы предоставляются. Время исполнения работы – не ...

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вменяемые тексты для рекламных материалов

    $250

    Компания «Теплогазстрой» (Санкт-Петербург) специализируется на установке и обслуживании комплексов (систем) автономного газоснабжения на пропан-бутане. Подробно познакомиться с номенклатурой предоставляемых услуг можно на сайте компании www.tgs.su. Что требуется? - СРОЧНО создать на основе наших технических материалов доходчивые креативные ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Креативные тексты для буклетов компании

    $100

    Компания «Теплогазстрой» (Санкт-Петербург) специализируется на установке и обслуживании комплексов (систем) автономного газоснабжения на пропан-бутане. Подробно познакомиться с номенклатурой предоставляемых услуг можно на сайте компании www.tgs.su. Что требуется? - СРОЧНО создать на основе наших технических материалов доходчивые креативные ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка рекламного постера 3х6 м

    $500

    Надо разработать макет и слоган для рекламного постера размером 3х6 м, который будет размещаться на выездных трассах в Санкт-Петербурге. Рекламируется новая услуга - системы автономного газоснабжения, предназначенная для владельцев загородного жилья (коттеджей, коттеджных поселков, ...

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны журналисты для написания статей - Конкурс!

    $100

    Требуются журналисты (на конкурсной основе!) для написания статей технической направленности. Специфика тем - энергетика, газовой хозяйство, инженерные системы, проектные системы. Оплата сдельная - от 5 уе за 1000 знаков (только тем, кто пройдет конкурсный отбор!). ...

    Написание статей
    Копирайтинг50 заявок
    Закрыт
    17 лет назад