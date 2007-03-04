DedMazaika

Надо разработать макет и слоган для рекламного постера размером 3х6 м, который будет размещаться на выездных трассах в Санкт-Петербурге. Рекламируется новая услуга - системы автономного газоснабжения, предназначенная для владельцев загородного жилья (коттеджей, коттеджных поселков, ...