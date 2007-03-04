DedMazaika

Задание Подготовка к верстке сложного технического справочника (обилие схем, диаграмм, таблиц и т.д.). Необходимо на выходе получить оригинальный текст объемом около 300 страниц (90 тыс. знаков). Все необходимые материалы предоставляются. Время исполнения работы – не ...
- $1000Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Компания «Теплогазстрой» (Санкт-Петербург) специализируется на установке и обслуживании комплексов (систем) автономного газоснабжения на пропан-бутане. Подробно познакомиться с номенклатурой предоставляемых услуг можно на сайте компании www.tgs.su. Что требуется? - СРОЧНО создать на основе наших технических материалов доходчивые креативные ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Компания «Теплогазстрой» (Санкт-Петербург) специализируется на установке и обслуживании комплексов (систем) автономного газоснабжения на пропан-бутане. Подробно познакомиться с номенклатурой предоставляемых услуг можно на сайте компании www.tgs.su. Что требуется? - СРОЧНО создать на основе наших технических материалов доходчивые креативные ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Надо разработать макет и слоган для рекламного постера размером 3х6 м, который будет размещаться на выездных трассах в Санкт-Петербурге. Рекламируется новая услуга - системы автономного газоснабжения, предназначенная для владельцев загородного жилья (коттеджей, коттеджных поселков, ...Наружная реклама18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуются журналисты (на конкурсной основе!) для написания статей технической направленности. Специфика тем - энергетика, газовой хозяйство, инженерные системы, проектные системы. Оплата сдельная - от 5 уе за 1000 знаков (только тем, кто пройдет конкурсный отбор!). ...Копирайтинг50 заявокЗакрыт17 лет назад