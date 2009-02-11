Редактирование технического справочника

Задание

Подготовка к верстке сложного технического справочника (обилие схем, диаграмм, таблиц и т.д.). Необходимо на выходе получить оригинальный текст объемом около 300 страниц (90 тыс. знаков). Все необходимые материалы предоставляются. Время исполнения работы – не более 1,5 месяцев. Вся работа будет оплачена поэтапно, общая планируемая сумма на оплату – до 30 тысяч. рублей.

Условия работы:

на дому, с обязательным отчетом о проделанной работе не менее2 раз в неделю. Данная работа будет рассматриваться как испытательная, и в случае ее качественного и оперативного исполнения дальше будет предложена постоянная работа с гарантированным окладом, размер которого будет определен в результате переговоров.

Особые требования:

образование высшее (желательно техническое или естественно-научное). Опыт работы редактором – не менее 3 лет. Возраст – от 30 лет. Пол – женский, семейное положение -- значения не имеет. Обязательное место жительства – Санкт-Петербург или ближайшие пригороды, это имеет принципиальное значение для дальнейшей работы. Кандидатов из других городов благодарю за внимание, но их предложения рассматриваться на эту вакансию не будут.