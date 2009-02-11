Редактирование технического справочника

$1000
Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок519 просмотров
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Задание

Подготовка к верстке сложного технического справочника (обилие схем, диаграмм, таблиц и т.д.). Необходимо на выходе получить оригинальный текст объемом около 300 страниц (90 тыс. знаков). Все необходимые материалы предоставляются. Время исполнения работы – не более 1,5 месяцев. Вся работа будет оплачена поэтапно, общая планируемая сумма на оплату – до 30 тысяч. рублей.

Условия работы:

на дому, с обязательным отчетом о проделанной работе не менее2 раз в неделю. Данная работа будет рассматриваться как испытательная, и в случае ее качественного и оперативного исполнения дальше будет предложена постоянная работа с гарантированным окладом, размер которого будет определен в результате переговоров.

Особые требования:

образование высшее (желательно техническое или естественно-научное). Опыт работы редактором – не менее 3 лет. Возраст – от 30 лет. Пол – женский, семейное положение -- значения не имеет. Обязательное место жительства – Санкт-Петербург или ближайшие пригороды, это имеет принципиальное значение для дальнейшей работы. Кандидатов из других городов благодарю за внимание, но их предложения рассматриваться на эту вакансию не будут.

15 лет назад
DedMazaika
Aaa Aaaa 
60 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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