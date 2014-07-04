Распознавание текста в FineReader'е

Задача объемна, но не особо сложна. Требуется распознать примерно 1,5 тысячи страниц с текстом в 3 колонки и отредактировать ошибки в итоговом документе. Картинки хорошего качества.

От кандидатов требуется нормальный интернет, чтобы утянуть порядка гигабайта картинок с ftp-шника.

Жду цены/сроки.