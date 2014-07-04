Распознавание текста в FineReader'е

Редактирование и КорректураЗавершен18 заявок635 просмотров
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Задача объемна, но не особо сложна. Требуется распознать примерно 1,5 тысячи страниц с текстом в 3 колонки и отредактировать ошибки в итоговом документе. Картинки хорошего качества.

От кандидатов требуется нормальный интернет, чтобы утянуть порядка гигабайта картинок с ftp-шника.

Жду цены/сроки.

15 лет назад
egenius
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
15 лет назад
$100
10 дней
Отзыв недоступен.
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Весьма лояльный заказчик и терпеливый человек. Впечатления только положительные. Рекомендую, как добросовестного и порядочного заказчика. Не часто таких встретишь.