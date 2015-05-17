Создание ЛОГОТИПОВ и ФИРМЕННОГО СТИЛЯ.Работу выполняю быстро, качественно и не дорого.

Уважаемые клиенты!!!

Добро пожаловать на мою страницу.

Меня зовут Евгений.

Я занимаюсь созданием логотипов и фирменного стиля.Имею большой опыт работы вне сайта.

Люблю свою работу и готов полностью погрузиться в дело.Работаю очень быстро, очень качественно.

Вы не прогадаете выбрав меня исполнителем своего заказа!

С уважением,Евгений.