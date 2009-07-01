DegtjarenkoDW

Нужно перерисовать эмблему службы под приложение для Android, фон и кнопку .... Чтоб все три элемента лаконично смотрелись на страничке... Файлы должны быть png. Понятное дело что все картинки должны быть в 4 типа размерах.... ...
Дегтяренко Дмитрий Валерьевич, 37 года.Одесса.
Тел. дом. 711-13-86
Образование: Высшее педагогическое. Южноукраинский педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Учился с 1991-1996 годы.
Специальность Учитель физики и информатики.
Языки программирования Более чем 14 летний опыт написания ПО на языках Pascal, Delphi, Interbase, Firebird,MYSQL, VB.
Генерация отчетов в QReport , Rave , FastReport , MS Word , MS Excel .
Багтрекер Мантис и контроль версий SVN
Владею на среднем уровне Assembler, PostgreSQL, Visual C#, Visual C++.
В свое время писал программы на Clipper, Dbase v.4.0.
Операционные среды Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP
Администрирование доменных серверов 2000/2003
Сетевое оборудование коммутаторы и роутеры HP, D-link, T-link, ASUS.
ВОЛС .
Дополнительные сведенья
Свободно владею украинским, русским языками.
Английский язык (чтение технической литературы)
С 1.07.2009 - пенсионер по выслуге лет.
С 1997-по 2009г. cотрудник ГУМВС МВД.Службу закончил в должности начальника сектора, подполковник милиции.Функциональные обязаности - разработка и реализация баз данных для внутреннего использования в системе МВД.Системный администратор, обслуживание локальних сетей, телефонных коммуникаций подразделения.
с 1992-1996 годы Лаборант кафедры информатики и прикладной математики ЮУПУ им. К.Д.Ушинского Ремонт компьютеров, установка операционных систем и антивирусного ПО. Обслуживание локальных сетей.
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