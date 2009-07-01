DegtjarenkoDW

Pascal, Delphi, Interbase, Firebird,MySQL VBA Assembler, PostgreSQL

Дегтяренко Дмитрий Валерьевич, 37 года.Одесса.

Тел. дом. 711-13-86

Образование: Высшее педагогическое. Южноукраинский педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Учился с 1991-1996 годы.

Специальность Учитель физики и информатики.

Языки программирования Более чем 14 летний опыт написания ПО на языках Pascal, Delphi, Interbase, Firebird,MYSQL, VB.

Генерация отчетов в QReport , Rave , FastReport , MS Word , MS Excel .

Багтрекер Мантис и контроль версий SVN

Владею на среднем уровне Assembler, PostgreSQL, Visual C#, Visual C++.

В свое время писал программы на Clipper, Dbase v.4.0.

Операционные среды Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP

Администрирование доменных серверов 2000/2003

Сетевое оборудование коммутаторы и роутеры HP, D-link, T-link, ASUS.

ВОЛС .

Дополнительные сведенья

Свободно владею украинским, русским языками.

Английский язык (чтение технической литературы)

С 1.07.2009 - пенсионер по выслуге лет.

С 1997-по 2009г. cотрудник ГУМВС МВД.Службу закончил в должности начальника сектора, подполковник милиции.Функциональные обязаности - разработка и реализация баз данных для внутреннего использования в системе МВД.Системный администратор, обслуживание локальних сетей, телефонных коммуникаций подразделения.

с 1992-1996 годы Лаборант кафедры информатики и прикладной математики ЮУПУ им. К.Д.Ушинского Ремонт компьютеров, установка операционных систем и антивирусного ПО. Обслуживание локальных сетей.