Delahoja

Владимир Delahoja

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Торговый портал

    $800

    Нужно создать со многими сложными техническими моментами проект..Проект представляет собой портал, объединяющий интернет-магазины и товары, которыми торгуют эти магазины. Посетителю предоставляется возможность поиска товара и дальнейшего осуществления заказа. При отправке заявки на заказ товара, эта ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание торгового портала

    $1000

    Нужно создать с многими сложными техническими моментами проект..Проект представляет собой портал, объединяющий интернет-магазины и товары, которыми торгуют эти магазины. Посетителю предоставляется возможность поиска товара и дальнейшего осуществления заказа. При отправке заявки на заказ товара, эта ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Торговая площадка, как markets.by

    $250

    Нужно создать сайт,с возможностью автоматически создавать поддомены вида магазин.сайт.рф и чтобы в этот поддомен устанавливался скрипт магазина,для того,чтобы клиенты сами могли открывать интернет магазины на сайте.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад