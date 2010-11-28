Нужно создать со многими сложными техническими моментами проект..Проект представляет собой портал, объединяющий интернет-магазины и товары, которыми торгуют эти магазины. Посетителю предоставляется возможность поиска товара и дальнейшего осуществления заказа. При отправке заявки на заказ товара, эта ...