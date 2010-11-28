Нужно создать со многими сложными техническими моментами проект..Проект представляет собой портал, объединяющий интернет-магазины и товары, которыми торгуют эти магазины. Посетителю предоставляется возможность поиска товара и дальнейшего осуществления заказа. При отправке заявки на заказ товара, эта ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $800Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно максимально детализировано написать бриф на интернет-магазин и админку с примера сегодняКопирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть краткое т.о. на торговый портал,сайты примеры и по-человечески сформулированные цели проекта,но нужно заполнить бриф.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужно создать с многими сложными техническими моментами проект..Проект представляет собой портал, объединяющий интернет-магазины и товары, которыми торгуют эти магазины. Посетителю предоставляется возможность поиска товара и дальнейшего осуществления заказа. При отправке заявки на заказ товара, эта ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно создать сайт,с возможностью автоматически создавать поддомены вида магазин.сайт.рф и чтобы в этот поддомен устанавливался скрипт магазина,для того,чтобы клиенты сами могли открывать интернет магазины на сайте.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад