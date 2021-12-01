Demiurge12

Дмитрий Demiurge12

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Студент ДУОП
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mrx_fr1ends_
Павел 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
$16
10 баллов
3 года назад
Лабораторная winapi c++, потоки
Хорошая постановка задачи, оплата ровно в срок и отличная коммуникация. Рекомендую!
Терпелив в общении, цены не кусаются, работой доволен.
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