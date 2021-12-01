Demiurge12

Требуется выполнение лабораторной работы по WinAPI и потокам на C++. Необходимо сделать вариант №8. Методичка на украинском языке. Срок сдачи - до 9 декабря. Ожидается качественное выполнение задания с учетом всех требований.
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$16
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- Лабораторные работы1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить лабораторную работу по Winapi на C++ с акцентом на многопоточность. Задание доступно в закрепе, срок выполнения - до пятницы. Подробности указаны в задании.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать лабораторную работу по многопоточности на C++ с использованием WinAPI. Требования к выполнению будут предоставлены в файле. Срок выполнения работы - до пятницы.Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать лабораторную работу по WinAPI на C++ с акцентом на многопоточность. Задание должно быть выполнено до пятницы. Файл с деталями будет прикреплен к описанию.Лабораторные работынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать приложение на C++ с использованием WinAPI для работы с потоками. Задача должна быть выполнена до пятницы. Ожидается качественное и эффективное решение с соблюдением сроков.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
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$16
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