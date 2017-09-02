Denis241989

Работаю инженером-конструктором.
Знаю Компас, AutoCAD, Solid, 3D моделирование.
Владею всеми программами Microsoft office.
Занимаюсь транскрибацией.
Опыт более 4 лет.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Работали. Качество работы отличное. Цена отличная. Коммуникации отличные. Работаю дальше
Ответный отзыв
Качественно выдано ТЗ, всегда на связи. Оплата вовремя. Доброжелательный, отзывчивый. Рекомендую всем.
$5
10 баллов
6 лет назад
Сложную работу выполнил в срок. Очень качественно и ответственно подошел к делу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик. Оплата вовремя, всегда на связи, приятный в общение.