Denis241989

Денис Шульга Denis241989

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Работаю инженером-конструктором.

Знаю Компас, AutoCAD, Solid, 3D моделирование.

Владею всеми программами Microsoft office.

Занимаюсь транскрибацией.

Опыт более 4 лет.

AutoCAD
Отзывы заказчиков
rozhkov007
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Необходимо со сканов набрать excel файлы.
Работали. Качество работы отличное. Цена отличная. Коммуникации отличные. Работаю дальше
Качественно выдано ТЗ, всегда на связи. Оплата вовремя. Доброжелательный, отзывчивый. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
guest_15041055026399
Россия
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация
Сложную работу выполнил в срок. Очень качественно и ответственно подошел к делу. Рекомендую.
Добросовестный заказчик. Оплата вовремя, всегда на связи, приятный в общение.
Ответный отзыв