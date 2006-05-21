Замечательный человек и профессионал своего дела. Отлично справился и с фирменным стилем и с самим дизайном сайта! Привнёс много идей. Результат - профессиональный макет, продуманый и проработаный! Всегда на связи, имеет свое мнение (что немаловажно для дизайнера!!), в меру уступчив. Понравилось, что несмотря на очень тяжелого заказчика, сохранял терпение и интерестно обыгрывал его (заказчика) неудачные замыслы, что результатом остались довольны все )) Надеюсь на дальнейшую работу с ним по другим проектам! Оценка: 10+.