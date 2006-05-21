Необходимо создание дизайн-макета регионального медицинского сайта. В плане функциональных элементов, структуры: 1. Консультации по профилям (как на 03.ru) 2. Каталог учреждений (как на http://mosgorzdrav.ru/mgz/komzdravsite.nsf/va_WebPages/sys_InstTypeList?OpenDocument) 3. Страница врача/пациента/вопроса. Думаю, что будет необходим один базовый макет. Интересует ссылка на подобную работы (в стиле ...
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо в Москве (с выездом в офис) настроить Unix/Apache/PHP/MySQL + SSH/FTP. За неделю, можно студентам :-). Интересует - цена. Возможно дальнейшее сотрудничество.Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен частный патентовед или патентное агентство, которые могут помочь в оформлении заявки (патентный поиск, ..), в городе Москва. Человек должен подсказать как правильно сформулировать и оформить идею. Только с реальным опытом работы в данной области, пишите, пожайлуста.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен человек/компания для постоянного продвижения нескольких сайтов различной тематики. Продвижение по ключевым словам, повышение посещаемости, возможно планирование Яндекс-директ. Результативно длительное сотрудничество. ICQ 37985070.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт17 лет назад
Для разработки коробочной версии интернет магазина, требуется программист 1С. Требование: способность полностью выполнить интерфесную часть на стороне 1С для синхронизации с сайтом (разными способами). Желательно нахождение в Москве.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требования: . Обязанности: Для работы в США крупной компании требуется очень хороший специалист JAVA. Компания берет на себя переезд, оформление документов. Достойная оплата, бонусы.. Дополнительная информация : Большой опыт и прекрасное знание JAVA. Английский язык..Системное программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Flash-карта Москвы с указанием АЗС и ГАЗС (всего около 20), при наведении должен появляться адрес и краткая информация, возможно более подробная карта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
К готовому стайту, в стиль сайта: Необходимо реализовать карту россии с отмечеными городами. Справа бежит список, при наведении карта сдвигается (приближается, моргает) выбраным городом.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Цель: Создание flash-ролика - мультфильма, по типу антимульта. Мультик на злободневную (для нескольких людей) тему дня, которую надо грамотно развить. Приветствуются личные идеи, чувство юмора, включая черного. Возможность анимировать (уровень различный). Персонажи будут срисовываться с ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
Тендер по созданию (только) дизайна для комерческого банка. Внимание! Работа конкурсная, дизайнер будет отобран только после предоставления набросков/эскизов к проекту. Дополнительная информация по почте [email protected] или icq-37985070. Срочно. Проект стремительный :-).Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Необходимо проработать два дизайн-макета сайта рекламного агенства - главная странца, внутренняя страница с проработкой персонализации каждого раздела (иконка/цвета итд). Стиль: 30-ые года. Профессиональный подход. Бюджет мотивировано расширяется (или сужается :-)). Более подробное ТЗ будем обсуждать ближе к ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад