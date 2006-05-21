DenisC

Денис Рощин DenisC

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта медицинских консультаций

    $250

    Необходимо создание дизайн-макета регионального медицинского сайта. В плане функциональных элементов, структуры: 1. Консультации по профилям (как на 03.ru) 2. Каталог учреждений (как на http://mosgorzdrav.ru/mgz/komzdravsite.nsf/va_WebPages/sys_InstTypeList?OpenDocument) 3. Страница врача/пациента/вопроса. Думаю, что будет необходим один базовый макет. Интересует ссылка на подобную работы (в стиле ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Патентовед

    Нужен частный патентовед или патентное агентство, которые могут помочь в оформлении заявки (патентный поиск, ..), в городе Москва. Человек должен подсказать как правильно сформулировать и оформить идею. Только с реальным опытом работы в данной области, пишите, пожайлуста.

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка сайтов

    Нужен человек/компания для постоянного продвижения нескольких сайтов различной тематики. Продвижение по ключевым словам, повышение посещаемости, возможно планирование Яндекс-директ. Результативно длительное сотрудничество. ICQ 37985070.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист 1С для интернет-магазина

    Для разработки коробочной версии интернет магазина, требуется программист 1С. Требование: способность полностью выполнить интерфесную часть на стороне 1С для синхронизации с сайтом (разными способами). Желательно нахождение в Москве.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист JAVA

    $1000

    Требования: . Обязанности: Для работы в США крупной компании требуется очень хороший специалист JAVA. Компания берет на себя переезд, оформление документов. Достойная оплата, бонусы.. Дополнительная информация : Большой опыт и прекрасное знание JAVA. Английский язык..

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Карта России

    К готовому стайту, в стиль сайта: Необходимо реализовать карту россии с отмечеными городами. Справа бежит список, при наведении карта сдвигается (приближается, моргает) выбраным городом.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Анимационный мультик (типа антимульта)

    Цель: Создание flash-ролика - мультфильма, по типу антимульта. Мультик на злободневную (для нескольких людей) тему дня, которую надо грамотно развить. Приветствуются личные идеи, чувство юмора, включая черного. Возможность анимировать (уровень различный). Персонажи будут срисовываться с ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тендер - разработка дизайна для сайта банка

    Тендер по созданию (только) дизайна для комерческого банка. Внимание! Работа конкурсная, дизайнер будет отобран только после предоставления набросков/эскизов к проекту. Дополнительная информация по почте [email protected] или icq-37985070. Срочно. Проект стремительный :-).

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн для сайта рекламного агенства

    $250

    Необходимо проработать два дизайн-макета сайта рекламного агенства - главная странца, внутренняя страница с проработкой персонализации каждого раздела (иконка/цвета итд). Стиль: 30-ые года. Профессиональный подход. Бюджет мотивировано расширяется (или сужается :-)). Более подробное ТЗ будем обсуждать ближе к ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
PaulGreen
Павел 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов
$250
10 баллов
17 лет назад
Дизайн для сайта рекламного агенства
Очень приятно было работать над сайтом. Потрясающая координация проекта, очень корректен в общении, оплата всегда и без задержек. Очень рад нашему сотрудничеству.
Замечательный человек и профессионал своего дела. Отлично справился и с фирменным стилем и с самим дизайном сайта! Привнёс много идей. Результат - профессиональный макет, продуманый и проработаный! Всегда на связи, имеет свое мнение (что немаловажно для дизайнера!!), в меру уступчив. Понравилось, что несмотря на очень тяжелого заказчика, сохранял терпение и интерестно обыгрывал его (заказчика) неудачные замыслы, что результатом остались довольны все )) Надеюсь на дальнейшую работу с ним по другим проектам! Оценка: 10+.
Ответный отзыв
zulin
Иван 
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов
$40
10 баллов
17 лет назад
Flash-карта Москвы с указанием АЗС и ГАЗС
Работать с Денисом понравилось. Все вопросы решались четко и быстро. Ничего лишнего. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень положительный специалист: рабочий день+вечера на связи в icq, все исправления вносились быстро и качественно, интересные предложения и решения стандартных и нестандартных задач. Заказ (flash-ролик) выполненн в полном объеме и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв