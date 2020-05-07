один сайт в яндекс вебмастере разбивается на два: site.ru и https://site.ru Насколько я понимаю это не очень хорошо и сказывается на индексации в поисковике. Хочу понять как это исправить и ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
5 лет назад
один сайт в яндекс вебмастере разбивается на два: site.ru и https://site.ru Насколько я понимаю это не очень хорошо и сказывается на индексации в поисковике. Хочу понять как это исправить и ...
Требуется: 1. добавить несколько способов доставки 2. добавить несколько способов оплаты 3. добавить функцию купить в 1 клик 4. указать как изненить некоторые блоки на главной странице.