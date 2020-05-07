DenisovVV

Владислав DenisovVV

 
42 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Помочь с Яндекс Вебмастером

    один сайт в яндекс вебмастере разбивается на два: site.ru и https://site.ru Насколько я понимаю это не очень хорошо и сказывается на индексации в поисковике. Хочу понять как это исправить и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • OpenCart 2.3 доработки магазина

    Требуется: 1. добавить несколько способов доставки 2. добавить несколько способов оплаты 3. добавить функцию купить в 1 клик 4. указать как изненить некоторые блоки на главной странице.

    Opencart
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад