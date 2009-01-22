В портфолио представлена лишь малая часть продвигаемых проектов.

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Теперь кратко о продвижении и стоимости данной услуги:

Продвижение Веб-сайта - это:

------ Гарантированные позиции Вашего сайта на первой странице известных поисковых систем, таких как Google, Яндекс и Rambler по выбранным вами ключевым запросам, а следовательно, это в свою очередь несёт:

------Преимущества над вашими конкурентами по бизнесу;

------Увеличение посещаемости сайта целевой аудитории;

------Лидерство в направлении и развитии вашей отрасли;

------Прирост количества продаж товара или спроса на услуги;

------Повышение прибыльности вашего бизнеса.

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Подход к раскрутке сайта индивидуален.

Большую роль играет желание клиента и какой результат в конечном итоге он хочет получить, отсюда плавно перейдём в стоимость данной услуги и от чего она будет зависеть:

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Стоимость раскрутки сайта зависит от:

------ технического состояния сайта,

------ характера, который несёт в себе сайт (то-есть либо же это портал, сайт знакомств, интернет магазин и т.д.),

------ а также от выбранных ключевых запросов и количества конкурирующих сайтов в общем

------ и конечно же ФАКТОР, учитывающий что хочет получить КЛИЕНТ в конечном итоге, например оказаться в топе, увеличить трафик, сделать свою продукцию более узнаваемой, комплекс услуг и т.д.

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В зависимости от этого и будет определяться окончательная стоимость раскрутки сайта.

На абум цену назвать нельзя, пока не проведётся полный seo-аудит сайта.

В среднем стоимость раскрутки колеблится от 300 - 500 у.е

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Способ оплаты:

-----Web-money

-----Банковский перевод

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Более подробную информацию вы сможете получить по следующей контактной информации:

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-----т. (067)882-59-11

-----ICQ: 484-611-935

-----ICQ: 746-36-079

Не боюсь вопросов. Всегда готов на них ответить. Поэтому милости просим)