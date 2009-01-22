Денис Александренко Denver2008Denver2008
В портфолио представлена лишь малая часть продвигаемых проектов.
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Теперь кратко о продвижении и стоимости данной услуги:
Продвижение Веб-сайта - это:
------ Гарантированные позиции Вашего сайта на первой странице известных поисковых систем, таких как Google, Яндекс и Rambler по выбранным вами ключевым запросам, а следовательно, это в свою очередь несёт:
------Преимущества над вашими конкурентами по бизнесу;
------Увеличение посещаемости сайта целевой аудитории;
------Лидерство в направлении и развитии вашей отрасли;
------Прирост количества продаж товара или спроса на услуги;
------Повышение прибыльности вашего бизнеса.
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Подход к раскрутке сайта индивидуален.
Большую роль играет желание клиента и какой результат в конечном итоге он хочет получить, отсюда плавно перейдём в стоимость данной услуги и от чего она будет зависеть:
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Стоимость раскрутки сайта зависит от:
------ технического состояния сайта,
------ характера, который несёт в себе сайт (то-есть либо же это портал, сайт знакомств, интернет магазин и т.д.),
------ а также от выбранных ключевых запросов и количества конкурирующих сайтов в общем
------ и конечно же ФАКТОР, учитывающий что хочет получить КЛИЕНТ в конечном итоге, например оказаться в топе, увеличить трафик, сделать свою продукцию более узнаваемой, комплекс услуг и т.д.
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В зависимости от этого и будет определяться окончательная стоимость раскрутки сайта.
На абум цену назвать нельзя, пока не проведётся полный seo-аудит сайта.
В среднем стоимость раскрутки колеблится от 300 - 500 у.е
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Способ оплаты:
-----Web-money
-----Банковский перевод
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Более подробную информацию вы сможете получить по следующей контактной информации:
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-----т. (067)882-59-11
-----ICQ: 484-611-935
-----ICQ: 746-36-079
Не боюсь вопросов. Всегда готов на них ответить. Поэтому милости просим)
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