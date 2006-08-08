Desafinado

Осуществление работ по поддержанию и доработке типовых, измененных и написанных с нуля конфигураций 1С:Предприятия 7.7 на любой из трех компонент. Разработка конфигураций с нуля. Написание отчетов, конфигураций, обработок любой сложности. Разработка обмена данными между конфигурациями (OLE,TXT,DBF,XML).Сопряжение 1С с внешними программами.

1С:Предприятия 8.0 - УПП, УТ, Бухгалтерия(опыт 2 года).

Работаю по совместительству, удаленно, профессионально и надежно, огромный опыт.

Опыт работы с 1С свыше 5 лет. С 1999 г по 2002 - работа в крупных франчайзиговых компаниях С 2002 - по нв - штатный программист 1С в крупном финансовом холдинге.