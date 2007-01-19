Есть страницы типа site.ru/balalal.html?balalalal=blledmd&.......&dat=day На этих страницах представлена таблица, в которой в зависимомти от дней представлены данные. Таблица ограничена и необходимо эти данные выделить и занести в файл SQL-формата Таблица - 25 строк и 10 столбцов.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Для сайта требуется выбрать и подключить CMS textpattern. Настроить шаблоны, залить контент. Организовать указанные фитчи - модуль нововстей (настраиваемый под вывод на различных страницах сайта) - модуль статей (с добавлением картинок). - модуль регистрации ( ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Наполнить тестами сайт. Тематика - рeформа электpoэнергетики, двусторониие договора, покупка-продажа электроэнергии. Необходимо написать порядка 10-15 заметок размерностью до 1000 знаков для наполнения сайта. Темы для заметок я предоставлю, часть из них касается именно работы сайта, часть ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Легенькая задача для спецов java. Имеется кнопочка с сылкой вида rsachet.js?id=*** нажав на которое появляется новое окно. А также запускается следующий алгоритм 1.Имеется БД, из таблицы table1 выбираются записи удовлетворяющие 2-3 условиям (per1=1 per2=2 per3=3), из ...Закрыт17 лет назад
Создание подключаемого модуля на php для навигации по сайту Дизайн - на шаблонах, дерево каталогов - храниться в файле. Глубина - 2 уровня -> www.site.ru/level1/level2/ При наождении на level2 родительсктий каталог должен помечаться название + выводится все ...Завершен17 лет назад
Для формирования запросов на проведение платежей требуется (ищется) система обладающая следующими параметрами: - разграничение пользователей - несколько уровней доступа у информации - возможность создавать шаблоны запросов - логирование действий пользователей - использование БД - легкость ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
В период с 15-17 мая на несколько суток потребуется пара тестеров интернет-системы. Оплата единовременая, загрузка полная - мин. 8 часов в сутки. Задача - осуществление действий от лица нескольких пользователей на тестируемой машине и предоставление ...Тестирование ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад
Для chartdir предложить механизм использования русских букв при построении графиков. Скрипт бесплатен для демонстрационного использования, следовантеольно проблем с его нахождением в сети не должно быть. В конечном результате должнен получиться алгоритм для написания русских букв в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется специалист для создание алгоритма и настройки мат. пакета (Lindo или другой) для решение нескольких задач оптимизации. Задачи в основном - транспортная + нестандартные задачи (симплекс метод). От человека требуется погружение в задачу, четкое ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Новому проекту требуется администратор MySQL (скорее всего enterprise версии). Задачи: - оптимизация структуры БД и запросов - защита данных - настройка системы бэкапа - кластеризация Сервер БД находится не на хостинге, соответственно возможны внедрение и осуществление ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайнер для отрисовки электронной площадки. Лаконичность и стиль - основные требования. На сайте буквально 12-15 страниц + 5-7 таблиц. Реализация - шаблоны, необходимые вам материалы будут предоставлены. От Вас - портфолио, мои пожелания будут предоставлены ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходим человек, который подготовит "загатовки" для последующего наполнения данными и формирования pdf-отчетов. Оплата постраничная, отдельно учет графиков. Инструментарий - FOP, возможны варианты использования иного програмного обеспечения. Ваши цены и примеры welcome. Отдельно треба дизайнер таких отчетов (обязон ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Календарь на javascript для сайта на java. http://www.javascriptkit.com/script/script2/epoch/index.shtml (2-ой вариант) Задача Cделать такой вариант как указано в приложении и отличие будет следующие: - где выбирается недели (столбец слева) при нажатии должны выбираться только будни; справа - ...Завершен17 лет назад
Условие Есть некоторое количество параметров (около 50). К каждому параметру относится таблица размерностью 20х20. Итого имеется 20000 разных элементов. Они могут лежать как в общей таблице, а могут лежать в каждой своей - не принципиально Задача По ...Завершен17 лет назад
Настройка роутера под FreeBSD - почтарь exim + забирать почту с внешеного почтарая и раскидывать во внутреннюю - ipfw - редирект портов (список будет прилагаться) Уже стоит 6.1 + openssh.Системное администрирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Написать скрипт на php, выполняющий следующую функцию. На входе (через метод $_POST) передаются данные из формы в следующем виде. Таких троек может быть до 1500. Количество записей известно На основе этих данных необходимо сформировать несколько файлов. 1. ...Завершен17 лет назад
Имеется сайт, авторизация пользователей по $_SESSION. Для каждого пользователя создается несколько поддиректорий. Необходимо организовать к ним доступ к директориям таким образом, что бы файлы в директории могли быть видны для всех, а часть директорий - ...Завершен17 лет назад
- $250
Имеется 3 сервера - головной, сервер БД и сервер приложений. Необходимо организовать связку, при которой запрос, отправленный с головного сервера, обрабатывался на сервере приложений, причем при необходимости брались данный из БД. Запрос отправляется из Решение ...Завершен17 лет назад
- $800
Предоставление аналитики, рабочие зоны для участников, форум, тех. поддержка, новости и etc. Основной упор - защищенность приватных разделов (SSL и проч.). На втором месте - оптимизация работы (репликация) с сервером обработки заявок. В дизайне на данном ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Разработка сервера обработки заявок, полученных в xml. Предельные значения по объему информации - заявок в месяц 1000, в последствии до 5000; позицый в одной заявке - от 500 до 1000. Дополнительно около 1'000'000 пар "продукт-цена" ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад