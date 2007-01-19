dimidrol

Гость dimidrol

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Распарсить много однотипный страниц

    Есть страницы типа site.ru/balalal.html?balalalal=blledmd&amp;.......&amp;dat=day На этих страницах представлена таблица, в которой в зависимомти от дней представлены данные. Таблица ограничена и необходимо эти данные выделить и занести в файл SQL-формата Таблица - 25 строк и 10 столбцов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Выбор и настройка CMS textpattern

    Для сайта требуется выбрать и подключить CMS textpattern. Настроить шаблоны, залить контент. Организовать указанные фитчи - модуль нововстей (настраиваемый под вывод на различных страницах сайта) - модуль статей (с добавлением картинок). - модуль регистрации ( ...

    Ajax
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение

    Наполнить тестами сайт. Тематика - рeформа электpoэнергетики, двусторониие договора, покупка-продажа электроэнергии. Необходимо написать порядка 10-15 заметок размерностью до 1000 знаков для наполнения сайта. Темы для заметок я предоставлю, часть из них касается именно работы сайта, часть ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Легкая задача на java

    Легенькая задача для спецов java. Имеется кнопочка с сылкой вида rsachet.js?id=*** нажав на которое появляется новое окно. А также запускается следующий алгоритм 1.Имеется БД, из таблицы table1 выбираются записи удовлетворяющие 2-3 условиям (per1=1 per2=2 per3=3), из ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Навигация на сайте

    Создание подключаемого модуля на php для навигации по сайту Дизайн - на шаблонах, дерево каталогов - храниться в файле. Глубина - 2 уровня -&gt; www.site.ru/level1/level2/ При наождении на level2 родительсктий каталог должен помечаться название + выводится все ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • ERP, программа внетреннего документооборота

    Для формирования запросов на проведение платежей требуется (ищется) система обладающая следующими параметрами: - разграничение пользователей - несколько уровней доступа у информации - возможность создавать шаблоны запросов - логирование действий пользователей - использование БД - легкость ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тестеры

    В период с 15-17 мая на несколько суток потребуется пара тестеров интернет-системы. Оплата единовременая, загрузка полная - мин. 8 часов в сутки. Задача - осуществление действий от лица нескольких пользователей на тестируемой машине и предоставление ...

    Тестирование ПО10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Руссификация скрипта&nbsp;chartdir

    Для chartdir предложить механизм использования русских букв при построении графиков. Скрипт бесплатен для демонстрационного использования, следовантеольно проблем с его нахождением в сети не должно быть. В конечном результате должнен получиться алгоритм для написания русских букв в ...

    PHPPerl
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Решение задач оптимизации

    Требуется специалист для создание алгоритма и настройки мат. пакета (Lindo или другой) для решение нескольких задач оптимизации. Задачи в основном - транспортная + нестандартные задачи (симплекс метод). От человека требуется погружение в задачу, четкое ...

    Linux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Администратор БД Mysql

    Новому проекту требуется администратор MySQL (скорее всего enterprise версии). Задачи: - оптимизация структуры БД и запросов - защита данных - настройка системы бэкапа - кластеризация Сервер БД находится не на хостинге, соответственно возможны внедрение и осуществление ...

    MySQL
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн торговой площадки

    Требуется дизайнер для отрисовки электронной площадки. Лаконичность и стиль - основные требования. На сайте буквально 12-15 страниц + 5-7 таблиц. Реализация - шаблоны, необходимые вам материалы будут предоставлены. От Вас - портфолио, мои пожелания будут предоставлены ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Генерация PDF на java (FOP) + дизайн отчетов

    Необходим человек, который подготовит "загатовки" для последующего наполнения данными и формирования pdf-отчетов. Оплата постраничная, отдельно учет графиков. Инструментарий - FOP, возможны варианты использования иного програмного обеспечения. Ваши цены и примеры welcome. Отдельно треба дизайнер таких отчетов (обязон ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Календарь для Java-сайта

    Календарь на javascript для сайта на java. http://www.javascriptkit.com/script/script2/epoch/index.shtml (2-ой вариант) Задача Cделать такой вариант как указано в приложении и отличие будет следующие: - где выбирается недели (столбец слева) при нажатии должны выбираться только будни; справа - ...

    JavascriptAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • AJAX + оптимизация запроса к Mysql

    Условие Есть некоторое количество параметров (около 50). К каждому параметру относится таблица размерностью 20х20. Итого имеется 20000 разных элементов. Они могут лежать как в общей таблице, а могут лежать в каждой своей - не принципиально Задача По ...

    MySQLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Генератор xml на PHP

    Написать скрипт на php, выполняющий следующую функцию. На входе (через метод $_POST) передаются данные из формы в следующем виде. Таких троек может быть до 1500. Количество записей известно На основе этих данных необходимо сформировать несколько файлов. 1. ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Организация защищенных директорий нa web-сервере

    Имеется сайт, авторизация пользователей по $_SESSION. Для каждого пользователя создается несколько поддиректорий. Необходимо организовать к ним доступ к директориям таким образом, что бы файлы в директории могли быть видны для всех, а часть директорий - ...

    PHPPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Cоздание связки Сервер <-> Сервер приложений

    $250

    Имеется 3 сервера - головной, сервер БД и сервер приложений. Необходимо организовать связку, при которой запрос, отправленный с головного сервера, обрабатывался на сервере приложений, причем при необходимости брались данный из БД. Запрос отправляется из Решение ...

    FreeBSD
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Торговая площадка

    $800

    Предоставление аналитики, рабочие зоны для участников, форум, тех. поддержка, новости и etc. Основной упор - защищенность приватных разделов (SSL и проч.). На втором месте - оптимизация работы (репликация) с сервером обработки заявок. В дизайне на данном ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сервер обработки заявок

    $2500

    Разработка сервера обработки заявок, полученных в xml. Предельные значения по объему информации - заявок в месяц 1000, в последствии до 5000; позицый в одной заявке - от 500 до 1000. Дополнительно около 1'000'000 пар "продукт-цена" ...

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
pr0tect0r
Vasylii 
58 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-2)
$25
10 баллов
17 лет назад
Навигация на сайте
Надежный заказчик. Приятно работать
Все быстро и мега шикарно :)
Ответный отзыв
si-rus
Руслан 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$0
10 баллов
17 лет назад
Cоздание связки Сервер <-> Сервер приложений
Рекомендую, все четко и ястно
Все супер
Ответный отзыв
researcher
58 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Решение задач оптимизации
Приятное и конструктивное общение. Хорошая постановка задач и быстрая оплата.
Приятно работать - быстро, качествеено, доступное описание продукта. Рекомендую.
Ответный отзыв
si-rus
Руслан 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$0
10 баллов
17 лет назад
AJAX + оптимизация запроса к Mysql
Приятно иметь дело с людьми, которые конкретно знают что хотят.
И снова мега исполнение
Ответный отзыв
Cord
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Календарь для Java-сайта
Отличный заказчик, интересные задания, задачу ставит так четко, что сразу понимаешь, что нужно, оплачивает все вовремя. Рекомендую!
Все сделано на высоком уровне, без задержек и ненужных разговоров. Мегарекомендую
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