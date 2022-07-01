Привет! Передаю привет из солнечной Турции Создаю горячий, продающий графический дизайн, приправленный морским бризом и алым рассветом Создам для Вас сайт, креатив, анимацию, интерфейс, 3D графику или стильную заставку😎 С моей упаковкой Вы полюбите свой бизнес еще сильнее!
Готов выполнить проект любой сложности. На связи 24/7, мессенджеры, скайп.
UX/UI, Интерфейсы
Landing Page
Корпоративные сайты
Презентации для Бизнеса
Баннеры для таргетированной рекламы
Анимация
Программный стек:
Figma
AdobePhotoshop
AdobeAfterEffects
Adobe Premier Pro
AdobeIllustrator
Blender
Power Point
Опыт:
Имею опыт работы от монтажера TV-рекламы до дизайнера в международных компаниях. Занимаюсь созданием креатива более 7 лет. Имею художественное образование в сфере постановки и продюсированияСоздавал проекты по всему миру в рамках агентства, периодически выхожу на Фриланс.
Среди заказчиков: Yamaguchi, Сбербанк, Авито, 1 World Host, Банк Открытие, Shell и др
Всегда подскажу как создать коммерческий визуал и вовлечь пользователя в продукт磊 Помогу с техническим заданием. Укладываюсь с поставленные заданием сроки.
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Бесплатно проведу анализ:
✅конкурентов
✅сайта
✅страницы в социальной сети
✅подскажу новые фишки в перфоманс - маркетинге
Вы получите:
Классный дизайн
Все исходники
Верстку
Советы по таргетингу
Бесплатные правки
При необходимости создам ботов для мессенджеров
Условия сотрудничества
Обсуждение проекта Согласование этапов работ Предоплата/Постоплата Реализация проекта Правки
Сдача проекта
Возможны любые удобные варианты оплаты: Украинская карта, Турецкая карта, ИП, USDT
Портфолио [url=https://www.weblancer.net/users/Ivan_Denza/portfolio/https://www.weblancer.net/users/Ivan_Denza/portfolio/
Мир вашему дому!
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