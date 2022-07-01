👘 СОЗДАЮ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА👘 УКЛОН В КРЕАТИВ И ПЕРФОМАНС🧢 REДИЗАЙН СТАРОГО МАТЕРИАЛА🌞 UX/UI

Привет! Передаю привет из солнечной Турции Создаю горячий, продающий графический дизайн, приправленный морским бризом и алым рассветом Создам для Вас сайт, креатив, анимацию, интерфейс, 3D графику или стильную заставку😎 С моей упаковкой Вы полюбите свой бизнес еще сильнее!

Готов выполнить проект любой сложности. На связи 24/7, мессенджеры, скайп.

 UX/UI, Интерфейсы

 Landing Page

 Корпоративные сайты

 Презентации для Бизнеса

 Баннеры для таргетированной рекламы

 Анимация

Программный стек:

Figma

 AdobePhotoshop

AdobeAfterEffects

 Adobe Premier Pro

 AdobeIllustrator

 Blender

 Power Point

Опыт:

Имею опыт работы от монтажера TV-рекламы до дизайнера в международных компаниях. Занимаюсь созданием креатива более 7 лет. Имею художественное образование в сфере постановки и продюсированияСоздавал проекты по всему миру в рамках агентства, периодически выхожу на Фриланс.

Среди заказчиков: Yamaguchi, Сбербанк, Авито, 1 World Host, Банк Открытие, Shell и др

Всегда подскажу как создать коммерческий визуал и вовлечь пользователя в продукт磊 Помогу с техническим заданием. Укладываюсь с поставленные заданием сроки.

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Бесплатно проведу анализ:

✅конкурентов

✅сайта

✅страницы в социальной сети

✅подскажу новые фишки в перфоманс - маркетинге

Вы получите:

 Классный дизайн

 Все исходники

 Верстку

 Советы по таргетингу

 Бесплатные правки

 При необходимости создам ботов для мессенджеров

 Условия сотрудничества

Обсуждение проекта  Согласование этапов работ  Предоплата/Постоплата  Реализация проекта  Правки

 Сдача проекта

Возможны любые удобные варианты оплаты: Украинская карта, Турецкая карта, ИП, USDT

Портфолио [url=https://www.weblancer.net/users/Ivan_Denza/portfolio/https://www.weblancer.net/users/Ivan_Denza/portfolio/

Мир вашему дому!