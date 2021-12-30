Destroer32

$100
Требуется адаптивная верстка одностраничного сайта на платформе Тильда по предоставленному дизайну. Необходимо учесть все элементы и обеспечить корректное отображение на разных устройствах.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Реклама должна приносить пользу и покупателю и продавцу, поэтому моя цель сделать пользу всем. Профессионально занимаюсь рекламой в Facebook/Instagram и прочих источниках более 5 лет. Так же разрабатываю логотипы для бизнеса любого размера. Помощь в вашей задаче - удовольствие для меня! Пишите по любым вопросам,отвечу в любое время!
Требуется адаптивная верстка одностраничного сайта на платформе Тильда по предоставленному дизайну. Необходимо учесть все элементы и обеспечить корректное отображение на разных устройствах.