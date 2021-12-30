Destroer32

Реклама планеты - не вопрос.

Реклама должна приносить пользу и покупателю и продавцу, поэтому моя цель сделать пользу всем. Профессионально занимаюсь рекламой в Facebook/Instagram и прочих источниках более 5 лет. Так же разрабатываю логотипы для бизнеса любого размера. Помощь в вашей задаче - удовольствие для меня! Пишите по любым вопросам,отвечу в любое время!