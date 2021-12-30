Destroer32

Михаил Destroer32

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Реклама планеты - не вопрос.

Реклама должна приносить пользу и покупателю и продавцу, поэтому моя цель сделать пользу всем. Профессионально занимаюсь рекламой в Facebook/Instagram и прочих источниках более 5 лет. Так же разрабатываю логотипы для бизнеса любого размера. Помощь в вашей задаче - удовольствие для меня! Пишите по любым вопросам,отвечу в любое время!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка на тильде по готовому дизайну

    $100

    Требуется адаптивная верстка одностраничного сайта на платформе Тильда по предоставленному дизайну. Необходимо учесть все элементы и обеспечить корректное отображение на разных устройствах.

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

goroobets
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Верстка на тильде по готовому дизайну
Tilda
Михаил – суперский заказчик! 🚀 Благодаря чёткой формулировке задачи мы быстро обсудили проект и договорились о сотрудничестве. Михаил был на связи 24/7, вежливо общался и мгновенно отвечал на все вопросы. Спасибо! Буду рада помочь ещё!
Раньше указанного срока,со вкусом,максимально погружаясь в тематику заказа, что тут еще сказать,шикарно! Всем советую!!!
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