Всем Привет!
Следовательно с персональных данных я Андрей и мне 17 лет. В основе моей работы создание логотипов, но по скольку я освоил Photoshop и частично карандаш, предлагаю вашему вниманию следующие услуги:
-Создание Логотипов
-Ретушь фотографий
-Создание Аватаров
-Визитки
-Рекламные листовки
-Дизайн футболок, кепок и тд...
-Работа с Word и Power Point
-Да и если нужен рисунок (од руки или электронный ) можно обращаться
Портфолио
- Рисунки (карандаш)741 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
7 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!