Всем Привет!

Следовательно с персональных данных я Андрей и мне 17 лет. В основе моей работы создание логотипов, но по скольку я освоил Photoshop и частично карандаш, предлагаю вашему вниманию следующие услуги:

-Создание Логотипов

-Ретушь фотографий

-Создание Аватаров

-Визитки

-Рекламные листовки

-Дизайн футболок, кепок и тд...

-Работа с Word и Power Point

-Да и если нужен рисунок (од руки или электронный ) можно обращаться