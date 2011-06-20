Devil-Driver

Андрей Гортопан Devil-Driver

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Всем Привет!

Следовательно с персональных данных я Андрей и мне 17 лет. В основе моей работы создание логотипов, но по скольку я освоил Photoshop и частично карандаш, предлагаю вашему вниманию следующие услуги:

-Создание Логотипов

-Ретушь фотографий

-Создание Аватаров

-Визитки

-Рекламные листовки

-Дизайн футболок, кепок и тд...

-Работа с Word и Power Point

-Да и если нужен рисунок (од руки или электронный ) можно обращаться

Портфолио

Отзывы заказчиков

valeriyvan
Валерий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
7 баллов
8 лет назад
Нужно перерисовать более 200 картинок
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!