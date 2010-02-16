Dexan

Антони Dexan

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн -> верстка -> интеграция в CMS, а также (flash)

Оказываю услуги:

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1) Веб-дизайн, графический дизайн;

2) Верстка любой сложности, предпочтительно DIV-ная - код "чистый", заточенный под SEO: полная совместимость с браузерами: Opera, Safari, Netscape, IE6+, Firefox2+, Google Chrome.

3) UI-дизайн;

4) Флэш-анимация, флеш-панорамы;

5) сайт "под ключ"

6) Работаю с различными CMS: NetCat, Joomla, Wordpress, OpenCart, SimplaCMS, OsCommerce, VamShop, самописные CMS и скрипты

Как можете меня найти?

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E-mail: [email protected]

ICQ: 423-211-739

Skype: scartcompany1

WordPressOpenCartJoomlaFlashNetCat
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Отзывы заказчиков
milaraiba
Валерий 
39 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$200
0 баллов
12 лет назад
Резиновый дизайн для joomla
Провалил мой проект. Взял 50 процентов предоплаты и сделал все ужасно, помимо этого, растянул сроки на 2 недели и периодический пропадал из связи... безответственный, плохое отношение к клиенту! Я потерял деньги и время! Не верьте ему!
Уважаемые фрилансеры, Валерий из тех людей, кто слишком эмоционально на все реагирует и это потом может отрицательно сказаться на вас. Так вышло и у меня: нарисовал дизайн, доработали с Валерием и утвердили, после этого мне сделали авансовую оплату в размере 2500руб. затем взялся я за интеграцию в CMS - интеграцию сделал, установил на хост клиента и все - затем в ответ получил "мы с вами больше не работаем" абсолютно без объяснений причин. Я конечно могу предположить, что ожидали от меня наполнения сайта, однако это не было оговорено изначально, поэтому вообще не понимаю ситуации - да, не скрываю, мой косяк был в том, что сроки растянулись на 5 дней вместо начальных 4 (эти дни пошли на утверждение дизайна). В итоге, я получаю нелицеприятный отзыв с неполностью соответствующим ситуации текстом. Подумайте прежде чем начать работу с Валерием.
Ответный отзыв
new-innovation
Валерьевич 
45 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Верстка 3 страниц по PSD макетам
Антону Спасибо! Все сделал четко и в срок. Задание было выполнено оперативно и качественно. Рекомендую!
Задача поставлена адекватно и в полной мере исчерпывающе. Всем бы заказчикам так работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
mr_raven
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Поправить верстку шаблона
Спасибо. Работа выполнена качественно. Будем работать на постоянной основе
Неплохо сработали
Ответный отзыв
ulitka_fudzi
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Dex Antonio (Dexan)
Отличная реализация непростой задачи. Сотрудничаем не первый раз и, надеюсь, не последний.
Отличный заказчик. Коммуникация на высоте, оплата в срок, задачи не размытые, а конкретные. Татьяна - грамотный специалист и хороший человек.
Ответный отзыв
dassa1
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Верстка Вордпресс
Антон, с легкостью справился с поставленной задачей. Быстро исправить имеющиеся ошибки в верстке, может только профессионал! Собран, приветлив, слова не расходятся с делом. Я рад что мое задание выполнил именно он.
Хороший заказчик
Ответный отзыв
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