Уважаемые фрилансеры, Валерий из тех людей, кто слишком эмоционально на все реагирует и это потом может отрицательно сказаться на вас. Так вышло и у меня: нарисовал дизайн, доработали с Валерием и утвердили, после этого мне сделали авансовую оплату в размере 2500руб. затем взялся я за интеграцию в CMS - интеграцию сделал, установил на хост клиента и все - затем в ответ получил "мы с вами больше не работаем" абсолютно без объяснений причин. Я конечно могу предположить, что ожидали от меня наполнения сайта, однако это не было оговорено изначально, поэтому вообще не понимаю ситуации - да, не скрываю, мой косяк был в том, что сроки растянулись на 5 дней вместо начальных 4 (эти дни пошли на утверждение дизайна). В итоге, я получаю нелицеприятный отзыв с неполностью соответствующим ситуации текстом. Подумайте прежде чем начать работу с Валерием.