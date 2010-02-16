Дизайн -> верстка -> интеграция в CMS, а также (flash)
Оказываю услуги:
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1) Веб-дизайн, графический дизайн;
2) Верстка любой сложности, предпочтительно DIV-ная - код "чистый", заточенный под SEO: полная совместимость с браузерами: Opera, Safari, Netscape, IE6+, Firefox2+, Google Chrome.
3) UI-дизайн;
4) Флэш-анимация, флеш-панорамы;
5) сайт "под ключ"
6) Работаю с различными CMS: NetCat, Joomla, Wordpress, OpenCart, SimplaCMS, OsCommerce, VamShop, самописные CMS и скрипты
Как можете меня найти?
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E-mail: [email protected]
ICQ: 423-211-739
Skype: scartcompany1
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
12 лет назад
Провалил мой проект. Взял 50 процентов предоплаты и сделал все ужасно, помимо этого, растянул сроки на 2 недели и периодический пропадал из связи... безответственный, плохое отношение к клиенту! Я потерял деньги и время! Не верьте ему!
Ответный отзыв
Уважаемые фрилансеры, Валерий из тех людей, кто слишком эмоционально на все реагирует и это потом может отрицательно сказаться на вас. Так вышло и у меня: нарисовал дизайн, доработали с Валерием и утвердили, после этого мне сделали авансовую оплату в размере 2500руб. затем взялся я за интеграцию в CMS - интеграцию сделал, установил на хост клиента и все - затем в ответ получил "мы с вами больше не работаем" абсолютно без объяснений причин. Я конечно могу предположить, что ожидали от меня наполнения сайта, однако это не было оговорено изначально, поэтому вообще не понимаю ситуации - да, не скрываю, мой косяк был в том, что сроки растянулись на 5 дней вместо начальных 4 (эти дни пошли на утверждение дизайна). В итоге, я получаю нелицеприятный отзыв с неполностью соответствующим ситуации текстом. Подумайте прежде чем начать работу с Валерием.
$40
10 баллов
13 лет назад
Антону Спасибо! Все сделал четко и в срок. Задание было выполнено оперативно и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена адекватно и в полной мере исчерпывающе. Всем бы заказчикам так работать. Рекомендую!
$10
10 баллов
14 лет назад
Спасибо. Работа выполнена качественно. Будем работать на постоянной основе
Ответный отзыв
Неплохо сработали
$120
10 баллов
14 лет назад
Отличная реализация непростой задачи. Сотрудничаем не первый раз и, надеюсь, не последний.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Коммуникация на высоте, оплата в срок, задачи не размытые, а конкретные. Татьяна - грамотный специалист и хороший человек.
$15
10 баллов
14 лет назад
Антон, с легкостью справился с поставленной задачей. Быстро исправить имеющиеся ошибки в верстке, может только профессионал! Собран, приветлив, слова не расходятся с делом. Я рад что мое задание выполнил именно он.
Ответный отзыв
Хороший заказчик
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8 отзывов(-1)
от $50
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нет отзывов
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нет отзывов
от $25
от 2 дней
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