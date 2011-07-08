Резиновый дизайн для joomla

$200
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок445 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

День добрый уважаемые фрилансеры.

Требуется новый дизайн для сайта lotereya.ru

Нужно оставить логотип и белый фон сайта.

Верстка резиновая.

Что то похожее на это http://rusloterei.ru/

Желательно подогнать под джумлу.

Нужно очень срочно!

В течении 2-3 х дней.

начальная цена 5000р.

Торг уместен.

Joomla
12 лет назад
milaraiba
Валерий 
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
Dexan
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$200
3 дня
Провалил мой проект. Взял 50 процентов предоплаты и сделал все ужасно, помимо этого, растянул сроки на 2 недели и периодический пропадал из связи... безответственный, плохое отношение к клиенту! Я потерял деньги и время! Не верьте ему!
Уважаемые фрилансеры, Валерий из тех людей, кто слишком эмоционально на все реагирует и это потом может отрицательно сказаться на вас. Так вышло и у меня: нарисовал дизайн, доработали с Валерием и утвердили, после этого мне сделали авансовую оплату в размере 2500руб. затем взялся я за интеграцию в CMS - интеграцию сделал, установил на хост клиента и все - затем в ответ получил "мы с вами больше не работаем" абсолютно без объяснений причин. Я конечно могу предположить, что ожидали от меня наполнения сайта, однако это не было оговорено изначально, поэтому вообще не понимаю ситуации - да, не скрываю, мой косяк был в том, что сроки растянулись на 5 дней вместо начальных 4 (эти дни пошли на утверждение дизайна). В итоге, я получаю нелицеприятный отзыв с неполностью соответствующим ситуации текстом. Подумайте прежде чем начать работу с Валерием.
  • Похожие заказы

  • Дизайн для WebAsyst

    Требуется грамотный исполнитель для нового дизайна для интернет-магазина (webasyst). Также нужно будет настроить страницу регистрации так, чтоб при оформлении заказа выдавались только две формы, одна регистрации, вторая логин и пароль. Насадить новый дизайн на движок WebAsyst. Макет нарисован ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта asasha.net

    $10

    Нужен легкий редизайн блога Asasha.net ТЗ в общих чертах описано в посте за 8.07.2011. Предлагайте варианты решения. Лучший вариант получит заказ. Бюджет указан примерный, можно и больше, если нужна существенная переработка шаблона.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн нового сайта психолога

    $50

    Сайт будет состоять из одной стрнички. Меню делать ненужно. Текст страницы в прикрепленном файле. Нужна шапка для странички и дизайнерское оформление фона. Хотелось бы чтобы была картинка с природой а остальное на вкус дизайнера и обсужается ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Довести дизайн сайта по клинингу до финала

    $100

    Требуется довести дизайн до финальной стадии www.Nasha Belka.ru: 1) Белка - это логотип. Он нарисован карандашами (эскиз предоставлю) нужно изобразить как то симпотично, чтобы на логотип был похож и поставьте его туда, где посчитаете будет правильно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина автомоечного оборуд.

    $300

    Здравствуйте уважаемые. Необходимо создать логотип и дизайн для интернет-магазина автомоечного оборудования, автохимии, аксессуары. Всего необходимо 5 страниц. 1) Главная страница сайта 2) Главная страница каталога 3) Подраздел каталога (всего 2 уровня вложенности) 4) Подробная страница с товаром 5) Типовая страница текст с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать шаблон для Joomla

    $50

    Нужно сделать шаблон для Joomla. (Шаблон должен быть валидным, верстка кроссбраузерная). Макет сайта есть в psd. Наполнение страниц не нужно. Шаблон должен быть готов для простой смены на сайте. Интересуют примеры, сроки, стоимость.

    Joomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны внутренние страницы по сайту

    Нужен дизайнер который нарисует внутренние страницы по сайту. Желательно знание европейский сайтов (дизайна) и англ. языка. ПСД макет главной страницы есть. Оплата по факту. Предпочтения по цене и времени.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта-визитки

    Необходимо сделать сайт-визитку 7 страниц с одинаковым дизайном. Схема в аттаче. Жду предложений со сроками и ценой. Вопрос цены - решающий. Выше 4 тыс. не предлагать. Если сработаемся, будет в ближайшее время очень хорошая работа над большим сайтом.

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    $300

    Нужен специалист с опытом разработки дизайнов для интернет-магазинов. Подробности при переписки. Заявки оставляйте в комментариях к проекту.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад