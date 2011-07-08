Дизайн нового сайта психолога

Сайт будет состоять из одной стрнички. Меню делать ненужно. Текст страницы в прикрепленном файле.

Нужна шапка для странички и дизайнерское оформление фона. Хотелось бы чтобы была картинка с природой а остальное на вкус дизайнера и обсужается лично. Так же нужно подобрать подходящий шрифт.

Бюджет обсуждается индивидуально. Рассчитываю уложиться в 30 долларов.

Писать можно напрямую по почте: [email protected] Тел: +7-926-256-20-78 Скайп: www.dbasov.ru При просьбе добавить написать что по поводу сайта.

Дмитрий.