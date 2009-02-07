Необходимо грамотно описать покер-румы по подобию имеющихся в сети сайтов с обзорами и добавить эти описания правильно и красиво на сайт. Просьба отвечать только знающим правила и условия покер-румов. Просьба сразу указывать цену работу.
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
СРОЧНО нужен человек для описания русскоязычных букмекерских контор в информационно-рекламном стиле. Сообщение оставлять ТОЛЬКО знающим тему людям! Остальных прошу не беспокоить! Обязательно указывайте цену за 1000 знаков!Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуются статьи (примерные темы): - общее о букмекерских конторах; - кратко о тактике; - о букмекерских вилках; - о букмекерских терминах; - о ставках Live. И т.д. о том, что связано с букмекерскими конторами. Нужны солидные статьи по разумной цене. Просьба отвечать ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен15 лет назад
Мне нужен скрипт отображения спортивных результатов on-line. По таким видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис. По тематическому подобию таким сайтам: www.livescore.com, www.livescore.in, www.livescore.sk, www.scorespro.com, http://www.xscores.com/, http://www.soccerway.com/.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад