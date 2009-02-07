Di-ma

Куленко Дмитрий Di-ma

 
41 годУкраина/Кременчуг
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Описание покер-румов и вставка их на сайт

    Необходимо грамотно описать покер-румы по подобию имеющихся в сети сайтов с обзорами и добавить эти описания правильно и красиво на сайт. Просьба отвечать только знающим правила и условия покер-румов. Просьба сразу указывать цену работу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно! Статьи - описание букмекерских контор

    СРОЧНО нужен человек для описания русскоязычных букмекерских контор в информационно-рекламном стиле. Сообщение оставлять ТОЛЬКО знающим тему людям! Остальных прошу не беспокоить! Обязательно указывайте цену за 1000 знаков!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужны статьи об игре в букмекерских конторах

    Требуются статьи (примерные темы): - общее о букмекерских конторах; - кратко о тактике; - о букмекерских вилках; - о букмекерских терминах; - о ставках Live. И т.д. о том, что связано с букмекерскими конторами. Нужны солидные статьи по разумной цене. Просьба отвечать ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипт аналог Livescore

    Мне нужен скрипт отображения спортивных результатов on-line. По таким видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис. По тематическому подобию таким сайтам: www.livescore.com, www.livescore.in, www.livescore.sk, www.scorespro.com, http://www.xscores.com/, http://www.soccerway.com/.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1
7 баллов
10 лет назад
Нужны статьи об игре в букмекерских конторах
Отличный работодатель! Всем рекомендую!
Отличный подход к работе. Статьи написаны быстро и четко. Тема полностью раскрыта, никаких претензий нет. Настоящий мастер своего дела. Обращайтесь, не пожалеете.
Ответный отзыв
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$12
10 баллов
15 лет назад
Нужны статьи об игре в букмекерских конторах
Дмитрий - хороший заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Отлично выполненная работа в кратчайшие сроки! Обращайтесь к этому специалисту, не пожалеете!
Ответный отзыв