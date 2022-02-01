Di007

Дарья Di007

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перевод с русского на английский

    Требуется перевод презентаций компании с русского языка на английский. Редактируемые файлы будут предоставлены. Необходимо обеспечить точность и корректность перевода для дальнейшего использования.

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод сайта

    Требуется перевод сайта компании с русского на английский язык, включая все вкладки. Укажите ориентировочную стоимость и сроки выполнения задачи.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Mekhti221
Мехти 
26 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
3 года назад
Перевод сайта
Приятный заказчик. Была на связи и быстро отвечала на возникающие при работе вопросы. С радостью буду сотрудничать еще!
Благодарю Мехти за качественный и быстрый перевод. Был на связи и оперативно работал над переводом. Было приятно с ним сотрудничать. Советую всем!
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