Требуется перевод презентаций компании с русского языка на английский. Редактируемые файлы будут предоставлены. Необходимо обеспечить точность и корректность перевода для дальнейшего использования.
Переводы25 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется перевод презентаций компании с русского языка на английский. Редактируемые файлы будут предоставлены. Необходимо обеспечить точность и корректность перевода для дальнейшего использования.
Требуется перевод сайта компании с русского на английский язык, включая все вкладки. Укажите ориентировочную стоимость и сроки выполнения задачи.