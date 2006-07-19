DiFlash

Дмитрий DiFlash

 
39 летРоссия/Арзамас
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка и создание flash-элементов

Flash-баннеры от 1500 руб от 6и часов

Точную стоимость и сроки могу сказать только после предоставления вами ТЗ

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Контакты:

ICQ: 292 859 299

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
Alexander-Design
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Флэш-шапка
Скажу кратко: хороший флэшер. Выполнир работу чётко в соответствии с ТЗ.
Приятно работать с такими людьми! :) 1) Чётко построено ТЗ 2) Все вопросы легко обсуждать, что очень радует :) 3) Оптимальный заказчик!!!
Ответный отзыв
DarkAstral
Ярослав 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$5
5 баллов
17 лет назад
Разработка логотипа
Мне понравилось с ним работать все сделал быстро и качественно.
Надёжный заказчик. Оптимальные цены.
Ответный отзыв
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