Разработка и создание flash-элементов
Flash-баннеры от 1500 руб от 6и часов
Точную стоимость и сроки могу сказать только после предоставления вами ТЗ
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
17 лет назад
Скажу кратко: хороший флэшер. Выполнир работу чётко в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
Приятно работать с такими людьми! :) 1) Чётко построено ТЗ 2) Все вопросы легко обсуждать, что очень радует :) 3) Оптимальный заказчик!!!
$5
5 баллов
17 лет назад
Мне понравилось с ним работать все сделал быстро и качественно.
Ответный отзыв
Надёжный заказчик. Оптимальные цены.
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
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от $80
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нет рейтинга