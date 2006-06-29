Alexander-Design

Есть дизайн. Задача - в кротчайшие сроки натянуть на Джумлу. Человек, который делал этот проект меня подвёл. Дизайн довольно не простой и нужен модуль недвижимости. Новичков прошу не беспокоить. Тех кто требует предоплату - тоже. Я сам с вами свяжусь. ...