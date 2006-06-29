Alexander-Design

Есть дизайн. Задача - в кротчайшие сроки натянуть на Джумлу. Человек, который делал этот проект меня подвёл. Дизайн довольно не простой и нужен модуль недвижимости. Новичков прошу не беспокоить. Тех кто требует предоплату - тоже. Я сам с вами свяжусь. ...
- $100Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть ТЗ. Его вышлю тому кто откликнется. Если кратко, то надо сделать что-то такое: http://www.transport.com.ua/sms.phpВеб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Несложный дизайн. Без вёрстки. Срочно. Время разработки - до 18.00 15.08 Нравится дизайн: http://www.pr-m.ru/ Цветовая гамма и структура что-то вроде этого. Но, естественно проще... Сайт делается для того чтобы торговать билетами для цирка. Оплата - 50$. Желательно, если вы можете быть ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Шапка для сайта на флэше. Есть ТЗ. Для получение ТЗ - оставляйте свой e-mail.Анимация1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $30
Разработать дизайн для сайта. Конкурс. Будет выбран 1 вариант. Потом все варианты будут всем доступны. Цена не высока, но если вас не устраивает - не пишите. Для получения подробностей заказа оставляйте асю, я стукну.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен флэшер. Человек с опытом, но не требующий огромных денег. Задача - анимировать часть страницы. Оставляйте свои номера icq. Я с вами свяжусь. Работа срочная.Анимация12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $60
ЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО. Есть шапка на флэше определенной высоты. Сейчас она статичная. Нужно сделать во флэше. Шапка должна быть резиновая, и тянуться по горизонтали. Логотип должен быть сделан в 3D. Должен полноценно вертеться на 360 градусов по часовой стрелке. ...Анимация9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен человек, который умеет белыми методами и оперативно повышать тИЦ веб-сайтов. Интересуют фрилансеры, удалёнка. Команды разработчиков и студии не интересуют. Внимание! Интересует человек для постоянного удалённого сотрудничества. Первый проект в качестве примера будет выполнен бесплатно. Мы ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть готовый дизайн. Этот дизайн могу предоставить как в psd, так и сверсаный в html. Нужно установить сайт на cms Joomla. Жду от вас две цены: 1. Если дам psd. 2. Если дам html+css. Сроки не жмут.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать флэшку примерно такую http://www.ngp-bc.ru/rus/svob.shtml . Только нужно чтобы можно было ей управлять, т.е занятые помещения должны быть выделены другим цветом, а также добавлять/изменять описание, стоимость. Вот этим нужно как то управлять.Веб-программирование15 заявокЗакрыт18 лет назад
- $7
Нужно разработать несколько качественных, анимированных gif-баннеров. Цена за единицу - 7$. Срок - 2 штуки в день. Количество баннеров - около 10. Просьба писать только тех, кто действительно может сделать качественные баннеры.Баннеры4 заявкиЗакрыт18 лет назад