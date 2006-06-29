Alexander-Design

Гость Alexander-Design

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Срочно! Натянуть дизайн на джумлу.

    $100

    Есть дизайн. Задача - в кротчайшие сроки натянуть на Джумлу. Человек, который делал этот проект меня подвёл. Дизайн довольно не простой и нужен модуль недвижимости. Новичков прошу не беспокоить. Тех кто требует предоплату - тоже. Я сам с вами свяжусь. ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн.

    $50

    Несложный дизайн. Без вёрстки. Срочно. Время разработки - до 18.00 15.08 Нравится дизайн: http://www.pr-m.ru/ Цветовая гамма и структура что-то вроде этого. Но, естественно проще... Сайт делается для того чтобы торговать билетами для цирка. Оплата - 50$. Желательно, если вы можете быть ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флэш-шапка

    $30

    Шапка для сайта на флэше. Есть ТЗ. Для получение ТЗ - оставляйте свой e-mail.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $30

    Разработать дизайн для сайта. Конкурс. Будет выбран 1 вариант. Потом все варианты будут всем доступны. Цена не высока, но если вас не устраивает - не пишите. Для получения подробностей заказа оставляйте асю, я стукну.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапка на flash с элементом 3D

    $60

    ЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО. Есть шапка на флэше определенной высоты. Сейчас она статичная. Нужно сделать во флэше. Шапка должна быть резиновая, и тянуться по горизонтали. Логотип должен быть сделан в 3D. Должен полноценно вертеться на 360 градусов по часовой стрелке. ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайтов

    Нужен человек, который умеет белыми методами и оперативно повышать тИЦ веб-сайтов. Интересуют фрилансеры, удалёнка. Команды разработчиков и студии не интересуют. Внимание! Интересует человек для постоянного удалённого сотрудничества. Первый проект в качестве примера будет выполнен бесплатно. Мы ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Загнать дизайн в Joomla.

    Есть готовый дизайн. Этот дизайн могу предоставить как в psd, так и сверсаный в html. Нужно установить сайт на cms Joomla. Жду от вас две цены: 1. Если дам psd. 2. Если дам html+css. Сроки не жмут.

    HTMLCSSJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Управляемый Flash-ролик.

    $50

    Нужно сделать флэшку примерно такую http://www.ngp-bc.ru/rus/svob.shtml . Только нужно чтобы можно было ей управлять, т.е занятые помещения должны быть выделены другим цветом, а также добавлять/изменять описание, стоимость. Вот этим нужно как то управлять.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Качественные GIF-баннеры.

    $7

    Нужно разработать несколько качественных, анимированных gif-баннеров. Цена за единицу - 7$. Срок - 2 штуки в день. Количество баннеров - около 10. Просьба писать только тех, кто действительно может сделать качественные баннеры.

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
DiFlash
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Флэш-шапка
Приятно работать с такими людьми! :) 1) Чётко построено ТЗ 2) Все вопросы легко обсуждать, что очень радует :) 3) Оптимальный заказчик!!!
Скажу кратко: хороший флэшер. Выполнир работу чётко в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв