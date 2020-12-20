Готовы взять студента последних курсов на длительное сотрудничество проектных работ. Небольшие требования: • Неоконченно\высшее архитектурное образование. Студент последних курсов. • Знание программ: Archicad 23, Lumion • Знание английского языка приветствуется. • Быть на связи и не пропадать, и такое бывает. *Работа ...
Возьмусь за работу и сделаю ее до дедлайна ;)
Привет, меня зовут Диана. Мне 23 года, из которых 11 я старалась хорошо учится в школе, потом в университете, а теперь стараюсь развиваться в огромном мире дизайна. Опыт работы в digital агенстве — 2 года. За это время, я попробовала себя в роли контент менеджера, копирайтера, сторисмейкера и графического дизайнера.
«Человек-оркестр?» — спросите вы. «Нет, просто люблю пробовать и развиваться в чем то новом», — отвечу я.
Возьмусь за работу и сделаю ее до дедлайна ;)
- Чертежи и Схемы14 заявокЗакрыт3 года назад