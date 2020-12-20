Возьмусь за работу и сделаю ее до дедлайна ;)

Привет, меня зовут Диана. Мне 23 года, из которых 11 я старалась хорошо учится в школе, потом в университете, а теперь стараюсь развиваться в огромном мире дизайна. Опыт работы в digital агенстве — 2 года. За это время, я попробовала себя в роли контент менеджера, копирайтера, сторисмейкера и графического дизайнера.

«Человек-оркестр?» — спросите вы. «Нет, просто люблю пробовать и развиваться в чем то новом», — отвечу я.

Возьмусь за работу и сделаю ее до дедлайна ;)