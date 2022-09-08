DiachukRoma

Рома DiachukRoma

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

andryhaarapchik
Андрей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
3 года назад
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Figma
Оперативно сделали проект, минимум правок и все по существу. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Работой остался доволен. Заказ сделан качественно и в сроки, что немаловажно. Всё отлично. Рекомендую!
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