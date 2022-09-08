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Рома
DiachukRoma
DiachukRoma
30 лет
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Заказ #1179982
$50
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1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Андрей
andryhaarapchik
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
$50
10 баллов
3 года назад
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Figma
Оперативно сделали проект, минимум правок и все по существу. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Работой остался доволен. Заказ сделан качественно и в сроки, что немаловажно. Всё отлично. Рекомендую!
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Отзывы фрилансеров
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