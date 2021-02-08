DianaRuslanovna

Добрый день, вы не до конца оформили согласие. Я бы вам хотела дать заказ
Транскрибациянет заявок
Закрыт
3 года назад
Добрый день, вы не до конца оформили согласие. Я бы вам хотела дать заказ
Необходимо сделать транскрибацию текста с видео файла. В целом видео запись чуть больше двух часов. Срок исполнения 10 дней. Можно частями, три отдельных части. [url=https://iis-berlin.ru/video/kongressy-konferentsii/konferenciya-iksr-2016/]https://iis-berlin.ru/video/kongressy-konferentsii/konferenciya-iksr-2016/[/url]