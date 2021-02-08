DianaRuslanovna

Диана DianaRuslanovna

 
48 летГермания/Берлин
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Транскрибация текста с видео

    Необходимо сделать транскрибацию текста с видео файла. В целом видео запись чуть больше двух часов. Срок исполнения 10 дней. Можно частями, три отдельных части.  [url=https://iis-berlin.ru/video/kongressy-konferentsii/konferenciya-iksr-2016/]https://iis-berlin.ru/video/kongressy-konferentsii/konferenciya-iksr-2016/[/url]

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Транскрибация текста с видео
Великолепная коммуникация! Четкое и понятное ТЗ, Диана также выслала пример, как необходимо оформить работу. Моментальная оплата заказа! Рекомендую к сотрудничеству.
Несмотря на то, что видео было специфическим, Андрей качественно и раньше заявленного срока выполнил заказ. Работа выполнена согласно ТЗ, грамотно, внимательно, ответственно. При необходимости обращусь еще раз. Рекомендую к сотрудничеству.
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