DianaRuslanovna

Несмотря на то, что видео было специфическим, Андрей качественно и раньше заявленного срока выполнил заказ. Работа выполнена согласно ТЗ, грамотно, внимательно, ответственно. При необходимости обращусь еще раз. Рекомендую к сотрудничеству.