Транскрибация текста с видео

ТранскрибацияЗавершен28 заявок857 просмотров
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Необходимо сделать транскрибацию текста с видео файла. В целом видео запись чуть больше двух часов. Срок исполнения 10 дней. Можно частями, три отдельных части. 

https://iis-berlin.ru/video/kongressy-konferentsii/konferenciya-iksr-2016/

3 года назад
DianaRuslanovna
Диана 
48 летГермания
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$10
10 дней
Несмотря на то, что видео было специфическим, Андрей качественно и раньше заявленного срока выполнил заказ. Работа выполнена согласно ТЗ, грамотно, внимательно, ответственно. При необходимости обращусь еще раз. Рекомендую к сотрудничеству.
Великолепная коммуникация! Четкое и понятное ТЗ, Диана также выслала пример, как необходимо оформить работу. Моментальная оплата заказа! Рекомендую к сотрудничеству.