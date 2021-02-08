Транскрибация вебинара

ТранскрибацияЗавершен82 заявки1735 просмотров
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Необходимо выполнить транскрибацию этого вебинара в литературный текст (который может использоваться для статьи или обучающего руководства, например). Удалить просторечивые и сорные слова, лишние вводные слова, перестроить предложения в "правильный" порядок слов, не искажая смысл.

Длительность: 1 час 10 минут (последние минуты видео можно не транскрибировать)

https://www.youtube.com/watch?v=02-qOjf18GY

3 года назад
KonstantinArteme
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$10
1 день
Работа выполнена чётко и в срок, все пожелания учтены. Хорошее соотношение цена/качество, рекомендую!
Четкое и понятное ТЗ, быстрая оплата, интересное задание. Рекомендую к сотрудничеству!
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