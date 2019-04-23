Rita55cC2

Маргарита Rita55cC2

 
68 летРоссия/Ставрополь
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
4 года назад
Транскрибировать текст из видео
Все отлично! Рекомендую!
Очень приятно работать с таким заказчиком. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
zubareva_ru
Кати 
28 летТаиланд
6 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Расшифровка текста с видео
Маргарита выполнила работу качественно и в срок, все, как нам было нужно, соблюдая пожелания. Вежливый, грамотный и ответственный исполнитель, без лишних вопросов. Рекомендую.
С Кати комфортно было работать. Четко сформулировала задачу. Ответила на все вопросы. Оплатила работу вовремя. В общении вежлива и терпелива. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
sidan842
Андрей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$7
10 баллов
4 года назад
Расшифровка (транскрибирование) видео
Маргарита отлично справилась с такой непростой для расшифровщиков задачей, как транскрибирование группового интервью. Работа была сдана вовремя и качественно выполнена. Мои рекомендации)
Андрей прекрасный заказчик. Работать с ним было комфортно. Т.З. очень подробно с примерами объяснил, на все вопросы ответил. Оплату произвел вовремя. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
vuslav
51 годПортугалия
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужен человек для перевода аудио в текст
Доволен сотрудничеством с Маргаритой. Сделала перевод аудио в текст качественно, по приемлемой цене. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик хороший. Задачу поставил четко и понятно. Всегда был на связи. Оплату произвел быстро, сразу после выполнения заказа. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Транскрибация
4 отзыва
$10/час
от $5
нет рейтинга