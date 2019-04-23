Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с таким заказчиком. Всем рекомендую!
$5
10 баллов
4 года назад
Маргарита выполнила работу качественно и в срок, все, как нам было нужно, соблюдая пожелания. Вежливый, грамотный и ответственный исполнитель, без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Кати комфортно было работать. Четко сформулировала задачу. Ответила на все вопросы. Оплатила работу вовремя. В общении вежлива и терпелива. Всем рекомендую.
$7
10 баллов
4 года назад
Маргарита отлично справилась с такой непростой для расшифровщиков задачей, как транскрибирование группового интервью. Работа была сдана вовремя и качественно выполнена. Мои рекомендации)
Ответный отзыв
Андрей прекрасный заказчик. Работать с ним было комфортно. Т.З. очень подробно с примерами объяснил, на все вопросы ответил. Оплату произвел вовремя. Всем рекомендую.
$5
10 баллов
5 лет назад
Доволен сотрудничеством с Маргаритой. Сделала перевод аудио в текст качественно, по приемлемой цене. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Заказчик хороший. Задачу поставил четко и понятно. Всегда был на связи. Оплату произвел быстро, сразу после выполнения заказа. Рекомендую всем.
Транскрибация
4 отзыва
$10/час
от $5
нет рейтинга