Расшифровка (транскрибирование) видео

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен9 заявок236 просмотров

Для расшифровки есть видеозаписи групповых интервью с несколькими участниками. Оплачиваются по тарифу 12 рублей/1000 знаков без пробелов переводом на вебмани-кошелек, или же 4.75 гривен/1000 знаков без пробелов на карточку Приватбанка. 

Записи раздаю по одной, в дальнейшем есть возможность сотрудничества на постоянной основе. 

Групповые интервью - это мероприятие, во время которого за круглым столом собираются несколько человек и по очереди отвечают на вопросы ведущего. Записи на русском языке, расшифровка дословная. 

Необходима грамотность, наличие наушников, желателен опыт в расшифровке.

6 лет назад
sidan842
Андрей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Rita55cC2
70 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$7
2 дня
Escrow
Маргарита отлично справилась с такой непростой для расшифровщиков задачей, как транскрибирование группового интервью. Работа была сдана вовремя и качественно выполнена. Мои рекомендации)
Андрей прекрасный заказчик. Работать с ним было комфортно. Т.З. очень подробно с примерами объяснил, на все вопросы ответил. Оплату произвел вовремя. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rita55cC2
70 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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