Расшифровка (транскрибирование) видео

Для расшифровки есть видеозаписи групповых интервью с несколькими участниками. Оплачиваются по тарифу 12 рублей/1000 знаков без пробелов переводом на вебмани-кошелек, или же 4.75 гривен/1000 знаков без пробелов на карточку Приватбанка.

Записи раздаю по одной, в дальнейшем есть возможность сотрудничества на постоянной основе.

Групповые интервью - это мероприятие, во время которого за круглым столом собираются несколько человек и по очереди отвечают на вопросы ведущего. Записи на русском языке, расшифровка дословная.

Необходима грамотность, наличие наушников, желателен опыт в расшифровке.