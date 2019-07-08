Необходима транскрибация аудиозаписи

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт127 заявок1273 просмотра

Нужно транскрибировать несколько аудиозаписей, диалог 3 лиц. Возможна доплата за оперативность выполнения задания.

Качество – среднее.

Длина - 3 часа 19 минут.

Оплата за 1 минуту – 20 рублей.

6 лет назад
moskvichevy
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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