Здравствуйте уважаемые профессионалы требуется расшифровка аудиозаписи 30 мин. Запись голоса чёткая, средняя скорость диктовки.

приоритет от 3 руб./мин. Порядок взаимодействия : я надиктовал вам текст, отправляю на почту, вы в течение 30 мин. сообщаете время выполнения задания (таким образом подтверждаете готовность выполнения задания) и/или транскрибируете, далее оплата. Оплата в день выполнения = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго).

Напишите, что цена вас устраивает и я сразу отвечу.

Формат предоставляемого текста: любой формат, который можно копировать ( Microsoft Word, wordpad ...).