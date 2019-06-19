Расшифровка аудио в текст

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт139 заявок1513 просмотров

Необходимо транскрибировать (перевестив текст) коуч-сессию, качество записи хорошее, длительность записи 3 часа 17 минут.Хотелось бы, чтобы работой занялся человек имеющий дело с аналогичнымизадачами. Текстовый формат нужен ближайшее время, оплата за работу  как я считаю достойная.

6 лет назад
dmitriivipcouch
Дмитрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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