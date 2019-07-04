Транскрипция аудиофайлов.

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Завершен6 заявок238 просмотров

Здравствуйте.

Я хотел бы предложить выполнение моего заказа на транскрипцию аудиозаписи выступлений на выставке по теме электротехники.

Итоговый текст можно "творчески" трансформировать,не теряя суть произносимого.

Материал вы найдёте по ссылке https://drive.google.com/file/d/1ewMn2r5sraASNMnqxzwqCntYKIOOtXW4/view?usp=sharing

Это 11 файлов с длинной от 2 до 5 минут.

Заранее спасибо, Сергей.

6 лет назад
Serge_350
Сергей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

1taly
47 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$12
1 день
Escrow
Спасибо всё быстро оперативно и качественно.
Очень хороший, коммуникабельный заказчик с четким ТЗ. Оплата своевременная, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

1taly
47 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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