Расшифровка видео в текст

Имеется большое количествоаудиоматериала, примерно на 4 часа, необходимо перевести в текст, чем раньше тем лучше. Возможно придётся брать несколько исполнителей, возможно это сможет сделать оперативно и один человек. Цена указана за расшифровку всего ...