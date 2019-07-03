Транскриб аудио

Галина, добрый день! в октябре 2018 вы помогли мне с транскрибом аудио. Файл после чистки почты потеряла. Могли бы вы его продублировать, возможно, он у вас до сих под доступен в папке отправленные.

З.Ы. надеюсь, после размещения заказа, я смогу связаться с вами в лс :)