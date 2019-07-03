Перевести аудио в текст - 30 минут

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  2. Транскрибация
Закрыт68 заявок682 просмотра

Нужно перевести интервью в текст до 13:00 завтра по МСК.

6 лет назад
NativeEnglish
Таун 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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