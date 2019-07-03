Нужно создать субтитры к видео на английском (в основном видео , длительность от 10 до 45 минут), перевести их на украинский язык, а затем подогнать по таймингам. На выходе нужен .srt/.sub/.sbv файл с репликами на украинском, с помощью которого мы импортируем субтитры в видео. Важно, чтобы субтитры смотрелись нормально (реплики нормально влазили и тд.)Просьба указывать цены за минуту субтитрирования с переводом. Работа не разовая. Если устроит цена/качество - возможно постоянное сотрудничество.