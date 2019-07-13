Проектная работа по расшифровке текста с аудио и видео носителей.
Транскрибация видео
Необходимо сделать транскрибацию.
Источник - видео. Продолжительность - 1.5 ч
Оформить в документ.
Сделать форматирование.
Разбить текст на блоки с заголовками и подзаголовками.
Выбранный исполнитель
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