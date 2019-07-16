Расшифровка аудиозаписи 30 мин.

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен28 заявок745 просмотров

Здравствуйте уважаемые профессионалы требуется расшифровка аудиозаписи 30 мин. Запись голоса чёткая, средняя скорость диктовки.

приоритет от 3 руб./мин. Порядок взаимодействия : я надиктовал вам текст, отправляю на почту, вы в течение 30 мин. сообщаете время выполнения задания (таким образом подтверждаете готовность выполнения задания) и/или транскрибируете, далее оплата. Оплата в день выполнения = Яндекс Кошелек либо Сбербанк (строго). Напишите, что цена 3 руб./мин. вас устраивает и я сразу отвечу.

Формат предоставляемого текста: любой формат, который можно копировать ( Microsoft Word, wordpad ...).

6 лет назад
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Marinamastercopy
Марина 
24 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$3
5 дней
Escrow
Понравилось как работает, очень все быстро без вопросов. Рекомендую.
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Заявки фрилансеров

Marinamastercopy
Марина 
24 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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