Нужно транскрибировать несколько аудиозаписей, диалог 3 лиц. Возможна доплата за оперативность выполнения задания. Качество – среднее. Длина - 3 часа 19 минут. Оплата за 1 минуту – 20 рублей.
Транскрибация интервью
Здравствуйте, надо транскрибироватьаудиозапись интервью, диалог двух лиц. Формат, вопрос, развёрнутый ответ,
дословная транскрибация, длительность интервью 2 часа, предпочтение отдам человеку,ранее выполнявшему подобные задания. Приступить желательно ближайшее время.
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