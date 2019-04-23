Нужен человек для перевода аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен125 заявок982 просмотра

Самая обычная и понятная работа - перевод аудио материалов ( интервью,записей с конференции и т.д.) в текст. Интересует постоянное сотрудничество и невысокие цены. Готовы платить 5$ за час аудиозаписи.

6 лет назад
vuslav
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rita55cC2
70 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$5
4 дня
Escrow
Доволен сотрудничеством с Маргаритой. Сделала перевод аудио в текст качественно, по приемлемой цене. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик хороший. Задачу поставил четко и понятно. Всегда был на связи. Оплату произвел быстро, сразу после выполнения заказа. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Rita55cC2
70 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад