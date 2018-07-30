Транскрибация Аудио

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт75 заявок521 просмотр

Необходимо из аудио файлов сделать текст. Файлы записаны при помощи Apple Aphone, диктафона. Поэтому Вам необходимо установить на свой ПК программу которая сможет воспроизводить данный формат файла. 3 файла, общая продолжительность около 20 минут.

7 лет назад
skofilb
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров