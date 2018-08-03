Расшифровка

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен5 заявок187 просмотров

Есть запись на 1 продолжительностью 64 минуты. Слышимость не очень хорошая. Где не слышно - ставить тайм-коды. Оплата - 7 рублей за минуту. Срок - до 12 часов дня в пятницу.

7 лет назад
djoker06032014
Марина 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

biriuliakatya
Екатерина 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$8
2 дня
Задание выполнено быстро и качественно. Буду рада и дальше сотрудничать )
Хороший заказчик, постановка задачи ясная, отплата в срок. Приятно иметь дело!

Заявки фрилансеров

biriuliakatya
Екатерина 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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