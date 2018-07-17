Перевести в текст запись интервью с несколькими участниками (Украина)

90-120-минутные видеозаписи, раздаю по одной, в дальнейшем есть возможность сотрудничества на постоянной основе. Данный проект актуален до 6 августа.

На записи группа людей (от 4 до 8 человек) по очереди отвечает на вопросы ведущего. Есть записи на русском и украинском, на ваш выбор.

Расшифровка дословная, оплачивается в размере 4,25 грн за 1000 знаков без пробелов (т.е. около 180-220 грн/час расшифрованной записи).

При необходимости могу отправить список вопросов, которые были заданы.

Необходима грамотность, наличие наушников, желателен опыт в расшифровке.

Оплата на карточку Приватбанка.